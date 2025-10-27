„Varnarleikurinn er bara stórslys“ Valur Páll Eiríksson skrifar 27. október 2025 12:31 Arnar Gunnlaugsson segir varnarleik Liverpool ekki til útflutnings. Samsett/Vísir/Getty Lið Liverpool varð um helgina fyrsta Englandsmeistaraliðið í sögunni sem tapar fjórum leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla, segir margt mega betur fara hjá liðinu. Liverpool-liðið virtist ætla að snúa við blaðinu eftir 5-1 sigur á Eintracht Frankfurt í Meistaradeild Evrópu í miðri síðustu viku og vonaðist eftir fyrsta deildarsigrinum um hríð er það sótti Brentford heim á laugardagskvöldið. Ekki voru meistararnir sannfærandi þar og töpuðu leiknum 3-2, sem var fjórða deildartap liðsins í röð. Manchester United er komið upp fyrir Liverpool í töflunni sem situr í sjöunda sæti með 15 stig, sama stigafjölda og liðið var með eftir fimm leiki, og er enn með eftir níunda leik mótsins. Kjartan Atli Kjartansson spurði Arnar Gunnlaugsson í Sunnudagsmessu gærdagsins hvað amaði að hjá enska meistaraliðinu. „Það er bara varnarleikurinn. Við ræddum Arsenal áðan, allir leikmenn þar verjast, þetta var aðalsmerki Liverpool í fyrra. Varnarleikurinn er bara stórslys. Þeir eru alltof opnir, of opnir með boltann. Enginn er að spá í „hvað ef?“ Klippa: Arnar ekki hrifinn af Liverpool „Hvíldarvörn er ekki lengur til hjá Liverpool. Þeir eru að reyna að komast upp með það, eins og í byrjun tímabilsins, að skora þrjú ef andstæðingurinn skorar tvö. Það gengur alveg en þá ertu að setja plástra á sárið yfir langt og strangt tímabil. Það er heldur betur að koma í bakið á þeim núna,“ segir Arnar í Messunni. Ásgerður Stefanía Baldursdóttir tók undir. „Það vantar þennan neista í augunum á þeim. Þeir eru sjokkeraðir. Auðvitað hefur mikið verið rætt um það sem gerðist í sumar með Jota. Maður getur ekki sett sig í þau spor,“ sagði Adda. Liverpool mætir Crystal Palace í enska deildabikarnum á Anfield á miðvikudagskvöld. Næsti deildarleikur er annar kvöldleikur á laugardegi, þar sem Aston Villa heimsækir Anfield á laugardagskvöldið kemur. Umræðuna má sjá í spilaranum. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Íslenski boltinn Hlupu inn á Formúlu 1-brautina: „Ég hefði getað drepið þá“ Formúla 1 Hljóp í tólf klukkutíma rifbeinsbrotinn Sport Hárið í hættu hjá United manninum Enski boltinn Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Fótbolti „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Enski boltinn Veðmál rædd í Körfuboltakvöldi: „Bara ævintýralega heimskulegt“ Körfubolti Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Enski boltinn Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Fótbolti Kennir Carvajal um lætin eftir El Clasico Fótbolti Fleiri fréttir „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sjá meira