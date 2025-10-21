Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Sindri Sverrisson skrifar 21. október 2025 10:33 Jürgen Klopp hafnaði tækifærinu til að stýra Manchester United. Getty/John Powell „Þetta var ekki verkefni að mínu skapi,“ segir Jürgen Klopp í nýju viðtali um ástæðu þess að hann hafnaði því að taka við Manchester United af Sir Alex Ferguson árið 2013. Klopp ræddi um þetta í The Diary of a CEO sem sjá má hér að neðan. Þar greindi hann einnig frá því að ekki væri útilokað að hann yrði einhvern tímann aftur knattspyrnustjóri Liverpool. Klopp sagði erfitt að ræða um það opinberlega af hverju hann hafnaði United á sínum tíma og hélt áfram að stýra Dortmund, áður en hann tók svo við Liverpool tveimur árum síðar eða 2015. „Það voru hlutir sem þetta fólk sagði sem að mér líkaði ekki við. „Við fáum alla leikmennina sem þú vilt… við fáum hann, og hann, og hann.“ Og ég bara sat þarna og hugsaði: Já, þetta er ekki verkefni að mínu skapi. Þetta var ekki rétti tímapunkturinn en ofan á það þá var þetta ekki verkefni að mínu skapi,“ sagði Klopp í viðtalinu, sem sjá má hér að neðan. Klopp sagði forráðamenn United hafa virst mikið uppteknari af því að sækja til sín stjörnuleikmenn en að búa til langtímafótboltaplan. „Ég vildi ekki vera að sækja aftur leikmenn, eins og Pogba. Pogba er stórkostlegur leikmaður, Guð minn góður, en svona hlutir ganga yfirleitt ekki upp. Eða með Cristiano Ronaldo. Við vitum öll að hann er ásamt Messi bestur í heiminum. En það hjálpar aldrei að fá menn svona til baka. Á þessum tíma, 2013, snerist þetta auðvitað ekki um Cristiano, kannski Pogba, ég man það ekki, en hugmyndin var bara að við ættum að fá alla bestu leikmennina og keyra á þetta,“ sagði Klopp. Spjallið hafi þannig ekkert snúist um fótbolta. „Ég sat þarna og hugsaði; þetta er ekki fyrir mig.“ Klopp segist svo hafa fengið allt aðra tilfinningu þegar hann ræddi við Mike Gordon, formann Fenway Sports Group, um að taka við Liverpool. Það gerði hann árið 2015 og vann með liðinu langþráðan Englandsmeistaratitil 2020, Evrópumeistaratitil og heimsmeistaratitil 2019, bikarmeistaratitil 2022 og tvo deildabikarmeistaratitla. Enski boltinn Mest lesið Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Íslenski boltinn Sparkaði í brjóstin á mótherja sínum Fótbolti Reiðir yfir að fá ekki heita sturtu og kvarta yfir Arsenal Fótbolti Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Enski boltinn Þurftu að aflýsa 24 þúsund manna maraþonhlaupi Sport Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona Enski boltinn Dyche snýr aftur í enska boltann Enski boltinn „Oft séð svona í sjónvarpi“ og verður sjálfur á stóra skjánum Sport 29 ára stórmeistari látinn Sport Katla fagnaði sitjandi á meðan liðsfélagarnir ærðust í kringum hana Fótbolti Fleiri fréttir Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Postecoglou rekinn Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Amorim ræddi stuðningsyfirlýsinguna frá Ratcliffe: „Ég vil ekki hugsa þannig“ Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd Wildcard-liðið hans Alberts: Þrír frá Arsenal en langar ekki að velja Salah Skjátlaðist um Palmer sem verður lengi frá keppni Sjá meira