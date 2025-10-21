Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Sindri Sverrisson skrifar 21. október 2025 13:16 Erling Haaland hefur farið hamförum það sem af er leiktíð, eins og reyndar síðustu ár. Getty Norðmaðurinn Erling Haaland hefur skorað fleiri mörk en helmingurinn af liðunum í ensku úrvalsdeildinni það sem af er leiktíð. Ótrúleg frammistaða hans var til umfjöllunar í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport. Kjartan Atli Kjartansson benti á að Haaland hefði núna skorað 96 mörk í 105 deildarleikjum fyrir Manchester City og myndi án vafa slá met Alans Shearer sem var fljótastur í hundrað mörk, í 124 leikjum. Umræðuna í Messunni má sjá hér að neðan. Klippa: Messan - Umræða um Haaland Haaland hefur skorað ellefu mörk og er langmarkahæstur í deildinni, enda með fleiri mörk en tíu liðanna og núna jafnmörg og Brentford og Manchester United. „Þetta er ótrúleg tölfræði. Líka þegar maður horfir á leikina, stundum snertir hann ekki boltann í dágóðan tíma. Hann er líka aldrei rangstæður. Tímasetningin á hlaupum og sendingu, hvernig hann lætur týna sér og mörkin sem hann skorar. Þetta er bara besti leikmaður í heimi inni í teig,“ sagði Adda Baldursdóttir í Messunni. Segir City þurfa meira frá hinum „Hann er ekki endilega með allt þetta fína með sér. Hann er gríðarlega sterkur, kraftmikill og tekur færin sín vel, en það er þetta fótbolta-IQ… Hann fer alltaf á blindu hliðina, sker inn í teiginn á hárréttum tíma, og er með sprengikraft í þessum sköllum,“ sagði Albert Brynjar Ingason en bætti við: „En City þarf að fara að fá meira frá hinum. Haaland er með ellefu mörk fyrir City í deildinni á þessu tímabili en það er enginn annar kominn með meira en eitt.“ Eftir átta umferðir er City í næstefsta sæti með 16 stig, þremur stigum á eftir toppliði Arsenal en pakkinn er þéttur þar fyrir neðan og er City líka aðeins þremur á undan Manchester United sem er í 9. sæti. Haaland verður á ferðinni í Meistaradeild Evrópu í kvöld þegar City sækir Villarreal heim. Enski boltinn Mest lesið Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Íslenski boltinn Sparkaði í brjóstin á mótherja sínum Fótbolti Reiðir yfir að fá ekki heita sturtu og kvarta yfir Arsenal Fótbolti Kúluvarp á Extraleikunum: „Bara spurning hvort Andri fljúgi með kúlunni“ Sport Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Enski boltinn Þurftu að aflýsa 24 þúsund manna maraþonhlaupi Sport Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona Enski boltinn Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Enski boltinn Dyche snýr aftur í enska boltann Enski boltinn „Oft séð svona í sjónvarpi“ og verður sjálfur á stóra skjánum Sport Fleiri fréttir Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Dyche snýr aftur í enska boltann Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sonur Stuart Pearce lést í slysi Albert setti pressu á Öddu: „Ég skal bara gefa þér þetta víti“ Fyrrverandi leikmaður Real Madrid og Everton fékk slag Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Dyche færist nær Forest Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Sjáðu allt það helsta úr frægðarför United til Liverpool Dramatískur endurkomusigur United Þriðji deildarsigur Villa í röð Mancini og Dyche á óskalista Forest Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Postecoglou rekinn Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Maðurinn sem vildi breyta nafninu sínu í Manchester United er allur Amorim ræddi stuðningsyfirlýsinguna frá Ratcliffe: „Ég vil ekki hugsa þannig“ Sjáðu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Man. Utd Wildcard-liðið hans Alberts: Þrír frá Arsenal en langar ekki að velja Salah Sjá meira