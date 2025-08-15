„Ég hélt að við værum komin lengra“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. ágúst 2025 22:34 Fyrirliðinn stappaði stálinu í Semenyo, sem skoraði síðan tvö mörk. (AP Photo/Ian Hodgson) Antoine Semenyo, leikmaður Bournemouth, varð fyrir kynþáttaníði af hálfu áhorfanda á Anfield í opnunarleik liðsins gegn Liverpool. Borin voru kennsl á sökudólginn strax og hann var fjarlægður úr stúkunni af lögreglu. „Antoine lét dómarann strax vita, hann sagði okkur frá því sem gerðist og það er búið að bera kennsl á sökudólginn. Því miður halda þessir hlutir áfram að gerast. Fyrsti leikur tímabilsins, frábær fótboltaleikur en við verðum að tala um svona hluti eftir á, það er mikil synd“ sagði þjálfari Bournemouth, Andoni Iraola. Fyrirliði liðsins, Adam Smith, tók í sama streng og var jafnvel enn ósáttari. „Algjörlega óásættanlegt. Sjokkerandi að þetta skuli enn gerast, ég hélt að við værum komin lengra. Ég skil ekki hvernig hann gat haldið áfram að spila og skora síðan… Ég hefði viljað sjá hann hlaupa í átt að stúkunni eftir að hann skoraði, ég hefði gert það, en þetta sýnir bara hvers konar maður hann er. Að tilkynna atvikið til dómara og halda svo áfram að spila, fagmaður“ sagði fyrirliðinn en Antoine Semenyo skoraði bæði mörk Bournemouth og jafnaði leikinn áður en Liverpool vann endurkomusigur. https://www.visir.is/g/20252762648d/i-beinni-liverpool-bournemouth-veislan-hefst-a-anfield Arne Slot, þjálfari Liverpool, tjáði sig einnig um málið eftir leik og sagðist alls ekki vilja sjá rasisma á Anfield. „Augljóslega viljum við ekki sjá þetta í fótboltanum og við viljum alls ekki sjá þetta á Anfield. Því miður varð þetta hluti af sögu leiksins, sem átti að snúast um minningarstund Diogo Jota“ sagði þjálfari Liverpool, Arne Slot. Enski boltinn Mest lesið Kári Kristján spilar aldrei aftur fyrir ÍBV Handbolti Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Enski boltinn Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enski boltinn Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Enski boltinn Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf ÍBV segir tvær hliðar á málinu og óskar Kára velfarnaðar Handbolti Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Enski boltinn Táningi hótað lífláti þrátt fyrir sigurinn á Víkingum Fótbolti „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Danirnir hjá Norwich fögnuðu óförum Víkinga berir að ofan Fótbolti Fleiri fréttir „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð Brentford að slá félagaskiptametið Enska augnablikið: Hamingjureiturinn Stórkostleg tölfræði Salah í fyrsta leik Fjölskylda Jota á Anfield í kvöld „Maður er búinn að vera á nálum“ Spurningar um Isak tóku yfir fundinn Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna „Gefa áhorfendum innsýn í það sem sérfræðingarnir gera“ Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Xhaka gerður að fyrirliða tveimur vikum eftir að hann var keyptur Enska augnablikið: Englar og djöflar Leoni færist nær Liverpool Tony Adams vill að Arsenal skipti um fyrirliða Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enska augnablikið: AGUERO!! Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Calvert-Lewin á leið til Leeds Willum lagði upp sigurmark Birmingham Sjá meira