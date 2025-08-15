Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. ágúst 2025 20:37 Antoine Semenyo benti dómaranum á hvaða áhorfandi hafði kallað inn á völlinn. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Opnunarleikur Liverpool og Bournemouth var stöðvaður stuttlega, eftir um hálftíma leik, þegar Antoine Semenyo benti dómaranum á að hann hafi orðið fyrir kynþáttaníði af hálfu áhorfanda. Leikurinn var stöðvaður og liðin tóku sér vatnspásu á meðan dómarinn Anthony Taylor ræddi við fjórða dómarann, þjálfara og fyrirliða beggja liða. Leikmenn voru síðan látnir vita af því sem hafði gerst áður en leikurinn hélt áfram, enginn mótmælti því. Í sjónvarpsútsendingu sást að Semenyo benti dómaranum á hvaða áhorfandi þetta hefði verið. Í hálfleik minnti vallarþulurinn á að fótbolti væri leikur án fordóma. Enska úrvalsdeildin staðfesti svo að leikurinn hefði verið stöðvaður vegna kynþáttaníðs sem beindist að Semenyo. Tonight's match between Liverpool Football Club and AFC Bournemouth was temporarily paused during the first half after a report of discriminatory abuse from the crowd, directed at Bournemouth's Antoine Semenyo. This is in line with the Premier League's on-field…— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 15, 2025 Enski boltinn Mest lesið Kári Kristján spilar aldrei aftur fyrir ÍBV Handbolti Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Enski boltinn Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enski boltinn Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Enski boltinn ÍBV segir tvær hliðar á málinu og óskar Kára velfarnaðar Handbolti „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Táningi hótað lífláti þrátt fyrir sigurinn á Víkingum Fótbolti Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Enski boltinn Danirnir hjá Norwich fögnuðu óförum Víkinga berir að ofan Fótbolti Fleiri fréttir Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð Brentford að slá félagaskiptametið Enska augnablikið: Hamingjureiturinn Stórkostleg tölfræði Salah í fyrsta leik Fjölskylda Jota á Anfield í kvöld „Maður er búinn að vera á nálum“ Spurningar um Isak tóku yfir fundinn Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna „Gefa áhorfendum innsýn í það sem sérfræðingarnir gera“ Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Xhaka gerður að fyrirliða tveimur vikum eftir að hann var keyptur Enska augnablikið: Englar og djöflar Leoni færist nær Liverpool Tony Adams vill að Arsenal skipti um fyrirliða Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enska augnablikið: AGUERO!! Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Calvert-Lewin á leið til Leeds Willum lagði upp sigurmark Birmingham Jason Daði og félagar fá Rauðu djöflana í heimsókn Enska augnablikið: Hugsaði til van Persie eftir frægt mark í Eyjum Sjá meira