Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Valur Páll Eiríksson skrifar 14. ágúst 2025 21:02 Þau Kjartan Atli Kjartansson, Kristjana Arnarsdóttir, Guðmundur Benediktsson og Hjörvar Hafliðason hituðu upp fyrir komandi leiktíð í enska boltanum í sérstökum upphitunarþætti Sunnudagsmessunnar. Í þættinum eru línurnar lagðar fyrir tímabilið sem hefst annað kvöld með leik Liverpool og Bournemouth. Litið er á stærstu lið deildarinnar og rýnt í frammistöðu þeirra á leikmannamarkaðnum. Tekist er á um ýmis atriði og áttu sérfræðingarnir til að vera ósammála um gengi liðanna á tímabilinu sem fram undan er. Stórskemmtilegan upphitunarþátt má sjá í spilaranum. Klippa: Upphitunarþáttur enska boltans Enski boltinn Fótbolti