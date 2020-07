Þjálfarinn sem getur ekki hætt

Enn einn kaflinn í einni ótrúlegustu þjálfarasögu Íslands hófst í gær þegar Logi Ólafsson samdi við FH um að stýra karlaliði félagsins út tímabilið ásamt Eiði Smára Guðjohnsen. Þeir taka við FH af Ólafi Kristjánssyni sem er á förum til danska B-deildarliðsins Esbjerg.

Logi hefur þjálfað frá miðjum 9. áratug síðustu aldar og líklega hefur enginn íslenskur þjálfari átt fjölbreyttari feril. Hann hefur þjálfað allt frá landsliðunum og til KF Nörd.

Logi hefur margoft lýst því yfir að hann sé hættur að þjálfa en alltaf kemur hann aftur. Hann hélt hann væri hættur þegar hann tók við KR 2007 og líka þegar hann var ráðinn þjálfari Víkings 2017. Í samtali við Guðmund Benediktsson skömmu eftir að hann tók við Víkingi sagði hann:

Alkinn byrjar stundum að drekka aftur ef hann er hættur á annað borð. Það þarf kannski ekki mikið til að kveikja í manni.

Logi er að þessu leyti eins og Michael Corleone í þriðju kvikmyndinni um Guðföðurinn. Þegar það rennur upp fyrir Corleone að það verði alltaf litið á hann sem kaldrifjaðan glæpamann segir hann við nærstadda: „Just When I Thought I Was Out, They Pull Me Back In!“ Þrumuveðrið fyrir utan ýtir svo undir þungann í orðum Corleones.

Líklega var senan þegar forráðamenn FH sannfærðu Loga um að snúa aftur ekki jafn dramatísk og eftir því sem næst verður komist endaði hann ekki á sjúkrahúsi eftir sykursýkiskast eins og Corleone.

En sumu verður ekki breytt og Logi er enn og aftur mættur í þjálfun, hjá eina félaginu sem gat togað aftur í hann.

„Ég verð að viðurkenna á mig glæpinn að ég hef stundum lýst því yfir að ég sé hættur. En ég held að ég hefði ekki stokkið til nema í þessu tilviki. Þetta er mitt félag, þar sem ég á góða sögu, og þetta er mjög ánægjulegt,“ sagði Logi í samtali við Vísi í gær.

Logi hefur sterka tengingu við FH. Hann lék með liðinu á sínum yngri árum og þjálfaði það svo á árunum 2000-01. Þar lagði Logi grunninn að ótrúlegri velgengni FH á 21. öldinni.

Undir stjórn Loga vann FH B-deildina 2000 og komst í undanúrslit bikarkeppninnar. Árið eftir endaði liðið svo í 3. sæti efstu deildar sem nýliði. Logi var klókur á leikmannamarkaðnum og fékk menn á borð við Heimi Guðjónsson, Frey Bjarnason og Atla Viðar Björnsson til FH. Allir áttu þeir risastóran þátt í velgengni liðsins á næstu árum.

Fyndinn en fastur fyrir

Logi er mikill húmoristi og með skemmtilegri mönnum. En bak við létta lund og kæruleysislegt yfirbragð hestamannsins er fær þjálfari með skýra sýn á fótbolta.

„Hann er léttur og skemmtilegur en líka fastur fyrir og fylginn sér,“ sagði Atli Viðar í samtali við Vísi. „Hann lætur menn taka á því og stendur fastur á sínu. Hann er með einfaldar áherslur og uppsetningu. Ég þykist vita að hann muni hækka tempóið í öllu sem þeir gera og flækjustigið verði minna.“

Logi ásamt fríðu föruneyti. Annar frá hægri er Ólafur Kristjánsson, fráfarandi þjálfari FH. vísir/bára

Atli Viðar gekk í raðir FH frá Dalvík í upphafi aldarinnar. Hann segir að Logi hafi ráðið mestu þar um.

„Hann hefur persónutöfra. Hann heillaði mig þegar ég var að velja mitt næsta skref. Hann seldi mér FH og sjálfan sig í leiðinni. Hann var mikill örlagavaldur á mínum ferli,“ sagði Atli Viðar.

Gerir lið tilbúin í að taka næsta skref

Logi hefur náð góðum árangri hjá flestum liðum sem hann hefur verið hjá. Og oft hefur hann lagt góðan grunn fyrir þjálfarann sem tekur við af honum.

Logi hefur í tvígang stýrt karla- og kvennalandsliði Íslands. getty/Matthew Ashton

Sigurganga FH hófst þremur árum eftir að hann yfirgaf félagið, KR vann tvöfalt tímabilið eftir að hann var látinn fara þaðan, Stjarnan varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn tímabilið eftir að Logi hætti þar og Víkingur varð bikarmeistari í fyrra, á fyrsta tímabilinu eftir Loga.

„Hann tekur við liðum og býr til sterka liðsheild. Hann kemur liðum í gott líkamlegt form og gerir þau tilbúin til að taka næsta skref, sem er atlaga að titlum. En hann hefur kannski ekki nógu oft verið í titilbaráttu sjálfur. Þetta hefur loðað við hann. Hann styrkir stoðirnar og vinnur grunnvinnu en svo hafa þeir sem koma á eftir fengið að njóta ávaxtanna,“ sagði Atli Viðar.

Eiður Smári fær góðan skóla

Eins og áður sagði stýrir Logi FH með Eiði Smára sem er að stíga sín fyrstu skref í félagsliðaþjálfun. Atli Viðar segir að Eiður geti vart fengið betri mentor, mann til að læra af.

Eiður og Logi í vinnufötunum. mynd/instagram síða fh

„Ég hef ekki nokkra trú á öðru. Mér finnst þetta rosalega spennandi blanda. Þetta er fyrsta félagsliðið sem Eiður þjálfar og ég er viss um að hann hefði getað fengið betri mann með sér,“ sagði Atli Viðar.

„Logi leyfir líka samstarfsmönnum sínum að njóta sín. Ég held að þetta sé mjög góður skóli fyrir unga þjálfara og þá sem ætla sér að feta þessa braut að fá að vinna með Loga í upphafi ferilsins.“

Logi og Eiður stýra FH í fyrsta sinn þegar liðið sækir Fjölni heim klukkan 17:00 á morgun. FH er í 8. sæti Pepsi Max-deildarinnar með sjö stig eftir fimm leiki.