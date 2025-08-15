Fótbolti

Villareal vann í endur­komu Cazorla og frum­raun Partey

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Santi Cazorla, leikmaður Oviedo, var heiðraður af sínu gamla félagi, Villareal, fyrir leik.
Santi Cazorla, leikmaður Oviedo, var heiðraður af sínu gamla félagi, Villareal, fyrir leik. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Villareal vann 2-0 gegn nýliðum Oviedo í fyrstu umferð spænsku úrvalsdeildarinnar. Santi Cazorla sneri þar aftur á sinn gamla heimavöll, líklega í síðasta skipti sem leikmaður. Thomas Partey spilaði sinn fyrsta leik fyrir Villareal.

Spænska úrvalsdeildin fór af stað í kvöld með tveimur leikjum. Villareal vann Oviedo 2-0 og fyrr í dag vann Rayo Vallecano 3-1 á útivelli gegn Girona.

Oviedo er nýliði í deildinni, að snúa aftur í fyrsta sinn síðan um aldamótin. Cazorla er uppalinn hjá félaginu og bjargaði því frá gjaldþroti árið 2012. Hann sneri svo aftur til sinna heimahaga árið 2023 en á sínum ferli spilaði hann lengst af með Arsenal og Villareal.

Cazorla kom fyrst til Villareal sem ungur maður og spilaði með varaliðinu en síðan þá hefur hann verið á mála hjá Villareal þrisvar sinnum. Þetta var líklega hans síðasti leikur á heimavelli Villareal, nema liðin dragist saman í bikarnum, vegna þess að þetta er síðasta tímabilið sem Cazorla ætlar að spila.

Hann er orðinn fertugur og það þykir ótrúlegt að sjá hann enn spilandi því árið 2016 meiddist hann illa og gekkst undir ellefu aðgerðir. Hann fékk drep í fótinn eftir eina af aðgerðunum og óttast var að hann myndi aldrei ganga aftur, en hann gerði gott betur. 

Í sama leik þreytti Thomas Partey frumraun sína fyrir Villareal, hann kom til félagsins frá Arsenal fyrr í sumar og spilaði síðustu tíu mínútur leiksins.

Meinti kynferðisafbrotamaðurinn Partey spilaði sinn fyrsta leik fyrir Villareal. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
