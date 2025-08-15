Enski boltinn

„Betra er seint en aldrei“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Chiesa skoraði sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni á mjög mikilvægum tímapunkti.
Chiesa skoraði sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni á mjög mikilvægum tímapunkti. EPA/ADAM VAUGHAN

Federico Chiesa skoraði gríðarmikilvægt þriðja mark Liverpool í 4-2 sigri gegn Bournemouth í opnunarleik ensku úrvalsdeildarinnar. Betra seint en aldrei sagði hann og tileinkaði Diogo Jota sigurinn.

„Markið var frábært en hugur minn allur er hjá Diogo. Við sáum það, þetta var dagurinn hans Diogo. Stuðningsmennirnir sungu lagið hans allan leikinn. Þetta var tilfinningaþrungin stund og tók á fyrir mig persónulega. Erfiður leikur líka, við komumst 2-0 yfir en svo sneru þeir leiknum við, áður en við sýndum af hverju við erum meistarar.

Diogo hefði auðvitað hjálpað okkur í leik eins og þessum en hann er annars staðar núna og hjálpaði okkar á annan hátt“ sagði Chiesa eftir leik.

Chiesa skoraði þriðja markið fyrir Liverpool á 88. mínútu leiksins, eftir að Bournemouth hafði lent tveimur mörkum undir en tekist að jafna. Mohamed Salah setti svo fjórða markið en mikilvægi marksins hjá Chiesa leynist engum. Þetta var hans fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni.

„Því miður fékk eina markið sem ég hef skorað ekki að standa og við töpuðum þeim leik, en ég var mjög ánægður með þetta 3-2 mark.

Ég hjálpaði liðinu að komast í þá stöðu sem þurfti til að vinna og sem betur fer skoruðum við 4-2 markið líka, því allir leikir í þessari deild eru erfiðir og þú veist aldrei hvað getur gerst“ sagði Chiesa um markið.

„Það tók mig heilt ár að skora í ensku deildinni en eins og við segjum á Ítalíu: Betra er seint en aldrei“ sagði Chiesa einnig.

Hann var svo spurður um framtíð sína hjá félaginu, eftir að hafa verið orðaður við brottför frá Liverpool í sumar, en sagðist mjög ánægður þar sem hann er.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið