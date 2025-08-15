„Betra er seint en aldrei“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. ágúst 2025 22:13 Chiesa skoraði sitt fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni á mjög mikilvægum tímapunkti. EPA/ADAM VAUGHAN Federico Chiesa skoraði gríðarmikilvægt þriðja mark Liverpool í 4-2 sigri gegn Bournemouth í opnunarleik ensku úrvalsdeildarinnar. Betra seint en aldrei sagði hann og tileinkaði Diogo Jota sigurinn. „Markið var frábært en hugur minn allur er hjá Diogo. Við sáum það, þetta var dagurinn hans Diogo. Stuðningsmennirnir sungu lagið hans allan leikinn. Þetta var tilfinningaþrungin stund og tók á fyrir mig persónulega. Erfiður leikur líka, við komumst 2-0 yfir en svo sneru þeir leiknum við, áður en við sýndum af hverju við erum meistarar. Diogo hefði auðvitað hjálpað okkur í leik eins og þessum en hann er annars staðar núna og hjálpaði okkar á annan hátt“ sagði Chiesa eftir leik. Chiesa skoraði þriðja markið fyrir Liverpool á 88. mínútu leiksins, eftir að Bournemouth hafði lent tveimur mörkum undir en tekist að jafna. Mohamed Salah setti svo fjórða markið en mikilvægi marksins hjá Chiesa leynist engum. Þetta var hans fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni. „Því miður fékk eina markið sem ég hef skorað ekki að standa og við töpuðum þeim leik, en ég var mjög ánægður með þetta 3-2 mark. Ég hjálpaði liðinu að komast í þá stöðu sem þurfti til að vinna og sem betur fer skoruðum við 4-2 markið líka, því allir leikir í þessari deild eru erfiðir og þú veist aldrei hvað getur gerst“ sagði Chiesa um markið. „Það tók mig heilt ár að skora í ensku deildinni en eins og við segjum á Ítalíu: Betra er seint en aldrei“ sagði Chiesa einnig. Hann var svo spurður um framtíð sína hjá félaginu, eftir að hafa verið orðaður við brottför frá Liverpool í sumar, en sagðist mjög ánægður þar sem hann er. Enski boltinn Mest lesið Kári Kristján spilar aldrei aftur fyrir ÍBV Handbolti Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Enski boltinn Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enski boltinn Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Enski boltinn Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf ÍBV segir tvær hliðar á málinu og óskar Kára velfarnaðar Handbolti Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Enski boltinn Táningi hótað lífláti þrátt fyrir sigurinn á Víkingum Fótbolti „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Danirnir hjá Norwich fögnuðu óförum Víkinga berir að ofan Fótbolti Fleiri fréttir „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð Brentford að slá félagaskiptametið Enska augnablikið: Hamingjureiturinn Stórkostleg tölfræði Salah í fyrsta leik Fjölskylda Jota á Anfield í kvöld „Maður er búinn að vera á nálum“ Spurningar um Isak tóku yfir fundinn Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Enska augnablikið: Eftirminnilegasta lýsing Íslandssögunnar Nýr framherji Man. United treður með miklum tilþrifum í körfuna „Gefa áhorfendum innsýn í það sem sérfræðingarnir gera“ Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Xhaka gerður að fyrirliða tveimur vikum eftir að hann var keyptur Enska augnablikið: Englar og djöflar Leoni færist nær Liverpool Tony Adams vill að Arsenal skipti um fyrirliða Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enska augnablikið: AGUERO!! Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Calvert-Lewin á leið til Leeds Willum lagði upp sigurmark Birmingham Sjá meira