Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes

Eftir að hafa verið undir í hálfleik kom Valur til baka og vann 4-2 sigur á Stjörnunni í Bestu deild kvenna í gær. Jordyn Rhodes skoraði þrennu í seinni hálfleik og þá leit eitt af mörkum ársins dagsins ljós.
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir kom Val yfir á 25. mínútu en fimm mínútum fyrir hálfleik jafnaði Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir fyrir Stjörnuna með skallamarki.
Á lokamínútu fyrri hálfleiks kom Úlfa svo Garðbæingum yfir með gullfallegu marki. Hún fékk boltann þá á vinstri kantinum, lét vaða og boltinn söng í fjærhorninu, óverjandi fyrir Tinnu Brá Magnúsdóttur í marki Valskvenna.
Heimakonur sneru dæminu sér í vil í seinni hálfleik og Jordyn skoraði þá þrjú mörk. Sú bandaríska tvöfaldaði markafjölda sinn í sumar í leiknum í gær og er komin með sex mörk í sumar. Hún er markahæsti leikmaður Vals sem er í 4. sæti deildarinnar. Valskonur hafa unnið fjóra af síðustu fimm leikjum sínum.
Stjarnan er í 6. sæti deildarinnar með fimmtán stig. Efstu sex liðin spila sín á milli í úrslitakeppni og neðstu fjögur liðin.
Mörkin úr leik Vals og Stjörnunnar má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.