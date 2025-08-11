„Var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans“ Hörður Unnsteinsson og Ágúst Orri Arnarson skrifa 11. ágúst 2025 21:51 Sigurður Bjartu skoraði tvö í kvöld. Vísir/Anton Brink Sigurður Bjartur Hallsson framherji FH var maður leiksins á Kaplakrikavelli, skoraði tvö mörk og tryggði sínum mönnum stigin þrjú gegn ÍA í Bestu deild karla. Hann var glaður en þreyttur eftir átökin í kvöld. „Mér líður æðislega. Þetta er svo góð tilfinning. Við fundum það síðustu mínúturnar í fyrri hálfleikinn að við vorum miklu betra liðið því við vorum meðvitundarlausir fyrstu 40 mínúturnar í leiknum. Við vorum kýldir kaldir, 2-0 undir, í raun og veru snertum við botninn og þurftum að spyrna okkur frá honum. Ég var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans, ég var alveg að deyja þarna í lokin.“ Sigurður Bjartur skoraði síðara mark sitt með snyrtilegri vippu, aðeins 6 mínútum eftir að fyrirliði hans Björn Daníel Sverrisson hafði reynt að vippa boltanum úr vítaspyrnu. „Hann er nú líka með þessa vippu í vopnabúrinu en því miður fyrir hann var markmaðurinn búinn að lesa hann.“ Aðspurður hvort FH væri orðnir lausir við botnbaráttuna eftir sigurinn, komnir 6 stigum á undan botnliði ÍA sagði Sigurður Bjartur að FH væri eingöngu að horfa upp fyrir sig. „Við ætlum okkur að enda í efri hlutanum og þetta voru ógeðslega mikilvæg þrjú stig fyrir okkur. Við horfum alltaf upp fyrir okkur. Við erum það stór klúbbur að við erum ekki að horfa á fallið, við ætlum okkur að enda í efri hlutanum og það er eina markmiðið. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild karla FH Mest lesið Uppgjörið: KR - Afturelding 2-1 | Mosfellingar í fallsæti eftir tap í Vesturbænum Íslenski boltinn „Þá sér maður að það brestur margur og klökknar“ Sport Uppgjörið: FH - ÍA 3-2 | Ótrúleg endurkoma heimamanna í Kaplakrika Íslenski boltinn Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Íslenski boltinn Heimi fannst Arnar byrja of bratt með Ísland Fótbolti Tap setur Ísland í erfiða stöðu Handbolti Newcastle loks að fá leikmann Enski boltinn Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Enski boltinn Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Enski boltinn Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Enski boltinn Fleiri fréttir „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ „Leyfa því að koma og nýta það á góðan hátt sem orku“ „Var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans“ Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Uppgjörið: FH - ÍA 3-2 | Ótrúleg endurkoma heimamanna í Kaplakrika Uppgjörið: KR - Afturelding 2-1 | Mosfellingar í fallsæti eftir tap í Vesturbænum Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum „Brugðumst vel við þeim aðstæðum sem leikurinn henti í okkur“ „Rýr stigasöfnun í deildinni vissulega áhyggjuefni“ Halldór: Góð ákvörðun hjá þeim að hætta spila boltanum Uppgjörið: Víkingur - Stjarnan 2-4 | Stjarnan sigraði Víking í viðburðarríkum leik Hallgrímur: Ef þú slakar á 1-3% er þetta fljótt að breytast Uppgjörið: Valur - Breiðablik 2-1 | Dramatískt sigurmark Vals í uppbótartíma Davíð Smári: Ánægður með orkustigið Uppgjörið: Vestri-Fram 3-2 | Vestri með sigurmark í uppbótatíma Umræða um hártog Þróttarakonu í Bestu mörkunum Öll mörk Patricks Pedersen í efstu deild McLagan framlengir við Framara Björgvin Karl: Settið sem kom að sunnan ekki í Bestu deildar klassa Uppgjör: FHL-FH 0-2 | Þolinmæði vann þraut FH gegn FHL Fékk rautt spjald fyrir að toga í hár mótherja Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 2-1 | Heimakonur unnu Reykjavíkurslaginn Galdur orðinn leikmaður KR Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið? „Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“ „Ákvað bara að láta vaða“ „Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“ Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-6 | Ekkert fær Blika stöðvað Uppgjörið: Þór/KA - Valur 1-2 | Mikilvægur sigur gestanna Uppgjör: Stjarnan - Tindastóll 3-0 | Hoppa upp í efri hlutann eftir sannfærandi sigur Sjá meira