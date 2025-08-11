Íslenski boltinn

Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðar­línunni

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Liðsfélagarnir fyrrverandi ræða málin.
Liðsfélagarnir fyrrverandi Heimir Guðjónsson og Dean Martin fengu báðir rautt spjald eftir að þeim lenti saman í leik FH og ÍA í Bestu deild karla í fótbolta. Atvikið má sjá hér að neðan.

Þeir Heimir og Dean léku saman með ÍA á sínum tíma. Í dag er Heimir aðalþjálfari FH og Dean er aðstoðarþjálfari ÍA. Þeir virðast hafa átt ýmislegt vantalað við hvorn annan og ákváðu því að ræða málin líka svona innilega í leik liðanna í kvöld. 

Klippa: Læti í Kaplakrika

Þegar þetta er staðan í leiknum 2-1 ÍA í vil.

