Heimir Guðjónsson og Dean Martin fá báðir eins leiks bann fyrir að stinga saman nefjum í leik FH og ÍA í gærkvöldi. Afturelding mun síðan missa þrjá lykilleikmenn út í næsta leik, vegna þess að aganefndin kemur aðeins saman á þriðjudögum.
Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ kom saman í dag, eins og venjan er á þriðjudögum, og úrskurðaði leikmenn og þjálfara í bann.
Heimi og Dean lenti saman á hliðarlínunni í leik gærkvöldsins þegar Heimir arkaði yfir á varamannabekk ÍA og urðaði yfir Dean, sem svaraði jafnóðum fyrir sig.
Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, sagði þetta „leikþátt“ hjá Heimi og fannst algjör óþarfi að gefa honum rautt spjald.
En úr því að hann fékk rautt spjald fyrir ofbeldisfulla hegðun sagði Lárus að aganefndin ætti að skoða atvikið og dæma Heimi í þriggja leikja bann. Honum varð ekki að ósk sinni.
ÍA mun einnig spila án Viktors Jónssonar og Jóns Gísla Eyland í næsta leik, vegna þess að þeir fengu gult spjald á móti Val síðasta þriðjudag.
Vegna þess að aganefnd kemur bara saman á þriðjudögum mun Afturelding missa þrjá lykilleikmenn út í næsta leik.
Hrannar Snær Magnússon og Bjartur Bjarmi Barkarson fengu gul spjöld í leik gegn Vestra síðasta miðvikudag en máttu spila leikinn gegn KR í gær. Elmar Kári Enesson Cogic fékk svo að líta gult spjald í leiknum gegn KR í gær.
Þeir þrír voru allir úrskurðaðir í bann á fundi aganefndar í dag.
Afturelding verður því án helsta hægri- og vinstri vængmanns liðsins, ásamt því að missa miðjumann sem hefur spilað alla leiki hingað til í sumar, þegar liðið heimsækir KA í næstu umferð.
Fjórir leikmenn Stjörnunnar eru á leið í eins leiks bann.
Þorri Mar Þórisson fékk beint rautt spjald gegn Víkingum í gær, Örvar Eggertsson fékk sitt sjöunda spjald en Guðmundur Baldvin Nökkvason og Benedikt Warén fengu sitt fjórða gula spjald.
Fram missir Kennie Chopart í eins leiks bann, eftir að hann fékk sitt fjórða gula spjald gegn Vestra síðasta sunnudag.