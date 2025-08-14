„Galið og fáránlegt“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. ágúst 2025 23:31 Halldór Jón Sigurðsson er þjálfari Tindastóls. Vísir/Vilhelm Halldór Jón Sigurðsson, þjálfari Tindastóls, er brjálaður yfir því að Brookelynn Paige Entz hafi ekki fengið heimild til að spila leik liðsins gegn Þrótti fyrr í kvöld. Hann segir bæði félög búin að ganga frá pappírum, en „einhver ríkisstofnun“ hafi komið í veg fyrir að hún mætti spila. Brookelynn hefur spilað hér á landi síðan árið 2022, með Val, HK og í sumar með Grindavík. Hún er á leiðinni til Tindastóls en hefur ekki fengið leikheimild hjá nýja félaginu, eins og Halldór nefndi í viðtali eftir leik. „Við fengum leikmann í glugganum, sem fékk svo bara ekki leikheimild og ég er gríðarlega sár og svekktur með það. Að það hafi ekki verið hægt að græja þetta því allir pappírar voru til staðar og við skiluðum öllu til KSÍ en þetta festist hjá einhverri ríkisstofnun í þrjá daga. Galið og fáránlegt. Þetta er leikmaður sem er að skipta um félög innanlands, algjörlega út úr kortinu að það sé ekki hægt að græja þetta og ég er eiginlega bara brjálaður yfir þessu, gjörsamlega.“ sagði Halldór eftir leik. Sérfræðingarnir í Bestu mörkunum veltu málinu fyrir sér en þurftu að játa sig sigraða og skildu ekki af hverju leikheimildin hefði tafist með þessum hætti. Þær voru þó allar sammála um að málið væri furðulegt, sérstaklega þar sem þetta eru félagaskipti innanlands og kæmi sér mjög illa fyrir Tindastól. „Ég skil alveg að hann sé pirraður af því þetta er öflugur leikmaður… Þetta er frábær leikmaður og mun hjálpa þeim mjög mikið, eðlilega er hann svekktur að þetta hafi ekki gengið í gegn. Hún hefði reynst þeim vel“ segir Ásta Eir Árnadóttir en umræðuna alla má sjá hér fyrir neðan. Besta deild kvenna Bestu mörkin Mest lesið Uppgjörið: Bröndby - Víkingur 4-0 | Vont kvöld hjá Víkingi í Kaupmannahöfn Fótbolti Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Sárt tap gegn Dönum á HM Handbolti Bað kærastann sinn afsökunar Sport Uppgjör: Breiðablik - Zrinjski 1-2 (2-3) | Blikar í umspil upp á sæti í Sambandsdeildinni Fótbolti Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Enski boltinn Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enski boltinn Labbaði í fjórtán tíma á keppnisstað og vann síðan 63 km ofurhlaup Sport Konunum fórnað í peningavandræðum karlaliðs Barcelona Fótbolti Fleiri fréttir „Galið og fáránlegt“ ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes Halldór framlengir til ársins 2028 við Breiðablik Guðmundur í grænt Njarðvík með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik Jón Daði skoraði fyrsta markið fyrir Selfoss í þrettán ár og Fylkir á botninum Hártog er harðbannað og ekki skylda að vera með tagl Matthías ekki lengi einsamall hjá Val Stjarnan sækir landsliðsfélaga Caulker Uppgjörið: FHL – Fram 3-2 | Fyrsti sigur FHL í hús Uppgjörið: Víkingur R – Breiðablik 2-4 | Meistararnir áfram í stuði Uppgjörið: FH – Þór/KA 5-3 | Markasúpa í Hafnafirði Heimir fær aðeins einn leik og aganefndin hittir illa á Aftureldingu KR fær þýskan varnarmann Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Sjáðu frábærar afgreiðslur Sigurðar Bjarts, vítavörslur Árna og endurkomu KR-inga „Dóri verður að hætta þessu væli“ „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ „Leyfa því að koma og nýta það á góðan hátt sem orku“ „Var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans“ Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Uppgjörið: FH - ÍA 3-2 | Ótrúleg endurkoma heimamanna í Kaplakrika Uppgjörið: KR - Afturelding 2-1 | Mosfellingar í fallsæti eftir tap í Vesturbænum Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum „Brugðumst vel við þeim aðstæðum sem leikurinn henti í okkur“ „Rýr stigasöfnun í deildinni vissulega áhyggjuefni“ Halldór: Góð ákvörðun hjá þeim að hætta spila boltanum Sjá meira