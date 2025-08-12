Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Stúkunnar, er orðinn þreyttur á því sem honum finnast vera tíðar afsakanir Halldórs Árnasonar, þjálfara Breiðabliks, í viðtölum eftir leiki.
Breiðablik tapaði 2-1 fyrir Val í Bestu deild karla á sunnudaginn. Eftir leikinn sagði Halldór að Valsmenn hefðu snúið leiknum sér í vil með langspyrnum og föstum leikatriðum.
Alberti leiðist hvernig Halldór talar í viðtölum eftir leiki.
„Dóri verður að hætta þessu væli. Eftir hvern einasta leik er einhver afsökun. Hann laumar alltaf inn einhverri afsökun,“ sagði Albert í Stúkunni í gær.
„KA voru betri í seinni hálfleik í síðasta leik út af vindinum. Núna voru Valsmenn að sleppa einhver brot. Blikar nýttu bara ekki sína kafla í þessum leik, sóknarlínan var ekki góð og gegn KA voru þeir bara lélegir.“
Breiðablik er í 3. sæti Bestu deildarinnar með 32 stig eftir átján umferðir, fimm stigum á eftir toppliði Vals.
