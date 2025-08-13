Uppgjörið: Valur - Stjarnan 4-2 | Rhodes með þrennu í seinni hálfleik Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 13. ágúst 2025 20:50 Jordyn Rhodes skoraði þrennu í seinni hálfleik og er komin með sex mörk í Bestu deildinni í sumar. valur Valur tók á móti Stjörnunni á N1 vellinum á Hlíðarenda í 13. umferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Valskonur unnu 4-2 í miklum markaleik og skoraði Jordyn Rhodes, leikmaður Vals þrennu. Bæði lið byrjuðu leikinn vel en fljótlega tóku heimakonur öll völd á vellinum. Fyrsta mark leiksins kom á 24. mínútu þegar Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir skoraði eftir slæma hreinsun úr vörn gestanna. Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir jafnaði leikinn á 40. mínútu með laglegum skalla. Úlfa Dís var svo aftur á ferðinni í uppbótatíma fyrri hálfleiks og skoraði stórkostlegt mark vinstra megin fyrir utan teig, góður snúningur á boltanum og fór hann stöngina inn. Staðan því 1-2 fyrir gestunum og þannig stóðu leikar í hálfleik. Valskonur komu að krafti út í seinni hálfleik þrátt fyrir að vera marki undir, og sköpuðu fjöldann allan af færum. Jordyn Rhodes bætti við jöfnunarmarki Vals þegar hún kom boltanum snyrtilega í markið fram hjá Veru Varis, markverði Stjörnunnar. Jordyn Rhodes var hvergi nærri hætt og bætti við tveimur mörkum og tryggði Val öruggan sigur. Atvik leiksins Annað markið hennar Úlfu Dísar var einstaklega glæsilegt. Hún fékk boltann eftir innkast og lék sér fram hjá varnarmönnum Vals og setti boltann snyrtilega stöngina inn. Stjörnur og skúrkar Jordyn Rhodes maður leiksins í kvöld með þrennu, en hún var fengin til Vals til þess að skora mörk. Það hefur ekki gengið nægilega vel það sem af er tímabili en ef marka má leikinn í kvöld, þá er hún vonandi að snúa því við. Stemning og umgjörð Í hreinskilni sagt, lítil stemning að mínu mati, umgjörðin á Hlíðarenda er fín en hún ætti að vera miklu betri. Dómarar Brynjar Þór Elvarsson, Smári Stefánsson og Eydís Ragna Einarsdóttir dæmdu leikinn í kvöld. Að mínu mati vel dæmdur leikur sem fékk að fljóta vel. Valskonur vildu fá víti á 16. mínútu er boltinn virðist hafa farið í höndina á Andreu Mist, erfitt að segja til um það og mögulegt að, Brynjar Þór, dómari leiksins, hafi misst af því. Viðtöl Matthías: Það eru vísbendingar um það þegar þú skorar þrennu Jordyn Rhodes sem hefur fengið gagnrýni fyrir frammistöðu sínar í sumar, þar sem hún virtist ekki vera búin að finna taktinn sinn með liðinu, náði að svara þeirri gagnrýni með stæl í kvöld. Er búið að kveikja í markaskorara liðsins? Ég ætla að vona það innilega, það eru vísbendingar um það að þegar þú skorar þrennu,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, ánægður eftir sigur kvöldsins. „Mér fannst þessi frammistaða frábært framhald af því sem gerðist fyrir norðan. Mér fannst við fínar í fyrri hálfleik og Stjarnan einnig. Þetta var kaflaskipt og bæði lið gerðu margt vel. Það slitnaði kannski aðeins á milli lína hjá okkur, sem gerði það að verkum að Stjarnan fékk þessar góðu sóknir sínar. Stelpurnar voru ánægðar með frammistöðu sína eftir fyrri hálfleikinn. Þær fundu einhvern veginn að þær myndu vera með þetta í dag.“ Jóhannes Karl: Rangstöðulykt af jöfnunarmarkinu „Við vorum með mómentum með okkur inn í hálfleikinn. Seinni hálfleikur byrjar ágætlega af okkar hálfu en þegar fer að líða á hann fer Valur að stíga fastar og fastar. Við erum ekki að ná að bregðast við og þær fara að lesa okkar varnarupplegg betur en þær hafa verið að gera,“ sagði Jóhannes Karl Sigsteinsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir leikinn á Hlíðarenda í kvöld. „Að því sögðu fannst mér við sterk rangstöðulykt af jöfnunarmarkinu og hlakka til að sjá það aftur. Mér fannst varnarlínan standa vel en ég var ekki í línu, þannig erfitt að segja. Það breytir að vísu ekki öllu, Valur var að leysa vel, sérstaklega á miðsvæðinu og ná að opna okkur og eru góðar í að klára.“ Stjarnan gaf eftir í seinni hálfleik eftir að hafa verið með forystu eftir þann fyrri. „Þetta er erfiður leikur og það eiga ekki að vera meiri þreytumerki hjá okkur frekar en Val. Þegar þær komast í 2-2 þá þurfum við að stíga upp en þær stíga bara meira upp en við. Þegar þú tapar návígum og heldur illa í boltann, þá verður þetta mjög erfið íþrótt,“ sagði Jóhannes Karl sem var að vonum ánægður með markaskorarann Úlfu Dís Kreye Úlfarsdóttur. „Úlfa Dís, skiptir okkur öllu máli, hún er frábær leikmaður og það sést í dag. Gæðin í þessum mörkum eru eitthvað allt annað og vonandi fara sem flestir að taka eftir því.“ Jordyn Rhodes: Er að finna taktinn með liðinu Eftir gagnrýni fyrr í sumar sýndi Jordyn Rhodes í kvöld hversu öflug hún er þegar hlutirnir smella. „Það hefur tekið örlítið lengri tíma en ég bjóst við að aðlagast, finna taktinn með liðinu og mitt hlutverk. Ég er stolt af liðinu, við höfum ekki gefist upp. Eins og flestir vita hefur tímabilið ekki gengið eins og við höfðum vonað, en ég er stolt, því við höfum haldið áfram og nú virðast hlutirnir vera að smella,“ sagði Jordyn Rhodes, leikmaður Vals, ánægð eftir leikinn í kvöld. „Þetta var frábær leikur hjá okkur, við fórum inn í hann með ákveðna leikáætlun og hún virkaði mjög vel. Þrátt fyrir að vera undir í hálfleik fannst mér við koma sterkar út í seinni hálfleik.“ Jordyn Rhodes skoraði þrjú mörk fyrir Val í seinni hálfleik og innsiglaði verðskuldaðan sigur Valskvenna. „Mér finnst það sem af er tímabili að við höfum verið nálægt því að skila betri niðurstöðum, en það hefur vantað upp á loka sendinguna eða markið. Byrjunin á tímabilinu hefur gengið hægt hjá mér, en við höfum komið hvor annari í góðar stöður til að skora og ég er glöð að hafa náð að klára nokkur færi í dag.“ Úlfa Dís: Ég er leikmaður Stjörnunnar og verð að virða það Úlfa Dís, leikmaður Stjörnunar, skoraði tvö glæsileg mörk í leiknum. Stjörnukonur fóru inn í hálfleik einu marki yfir en Valskonur slökktu á gestunum er þær skoruðu þrjú mörk í seinni hálfleik. „Það er svekkjandi að tapa leiknum en við reyndum að fylgja leik planinu okkar, en í dag gekk það ekki upp og stundum er það bara þannig.“ Vísir greindi frá því fyrir tímabilið að Valur hefði gert 2,5 milljóna króna tilboð í Úlfu Dís og hefðu þannig gert hana að einni dýrustu knattspyrnukonu landsins. „Ég er leikmaður Stjörnunnar og verð bara að virða það,“ sagði Úlfa svekkt eftir leikinn. Besta deild kvenna Valur Stjarnan