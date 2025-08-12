Sjáðu frábærar afgreiðslur Sigurðar Bjarts, vítavörslur Árna og endurkomu KR-inga Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 12. ágúst 2025 10:01 Leikmenn KR fagna sigurmarki Eiðs Gauta Sæbjörnssonar gegn Aftureldingu. vísir/anton FH og KR komu til baka og unnu mikilvæga sigra á ÍA og Aftureldingu í Bestu deild karla í gær. Skagamenn byrjuðu mun betur gegn FH-ingum í Kaplakrika og eftir rúmar tuttugu mínútur voru þeir komnir 0-2 yfir. Haukur Andri Haraldsson skoraði fyrra mark gestanna frá Akranesi og Jón Gísli Eyland Gíslason það seinna. Skömmu fyrir hálfleik voru Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, og Dean Martin, aðstoðarþjálfari ÍA, reknir af velli og í kjölfarið minnkaði Ísak Óli Ólafsson muninn fyrir heimamenn. Í seinni hálfleik skoraði Sigurður Bjartur Hallsson svo tvö mörk sem skiluðu FH sigri. Liðið er ósigrað á heimavelli í sumar og er komið upp í 7. sæti deildarinnar. ÍA er aftur á móti á botninum, fjórum stigum frá öruggu sæti. Þrátt fyrir tapið í gær átti Árni Marinó Einarsson skínandi góðan leik í marki ÍA og varði tvær vítaspyrnur, frá Kjartani Kára Halldórssyni og Birni Daníel Sverrissyni. KR lyfti sér upp úr fallsæti með sigri á Aftureldingu á Meistaravöllum, 2-1. Nýliðarnir eru aftur á móti komnir niður í fallsæti eftir að hafa aðeins fengið þrjú stig í síðustu sex leikjum. Mosfellingar náðu forystunni með marki Hrannars Snæs Magnússonar á 11. mínútu. KR-ingar sóttu stíft eftir þetta og uppskáru loks á 54. mínútu þegar Aron Sigurðarson skoraði úr vítaspyrnu. Eiður Gauti Sæbjörnsson tryggði KR svo sigurinn með skallamarki á 65. mínútu. Hann hefur skorað tíu mörk í sumar og er næstmarkahæstur í deildinni. Mörkin úr leikjunum tveimur í Bestu deild karla má sjá hér fyrir ofan. Besta deild karla FH ÍA KR Afturelding Tengdar fréttir Uppgjörið: KR - Afturelding 2-1 | Mosfellingar í fallsæti eftir tap í Vesturbænum KR er komið upp úr fallsæti í Bestu deild karla. Varð það ljóst eftir endurkomu sigur á Meistaravöllum gegn Aftureldingu. Lokatölur 2-1 eftir að gestirnir höfðu leitt leikinn í hálfleik. 11. ágúst 2025 18:30 Uppgjörið: FH - ÍA 3-2 | Ótrúleg endurkoma heimamanna í Kaplakrika Það var hreint stórkostlegur fótboltaleikur sem gömlu stórveldin ÍA og FH buðu upp á á Kaplakrikavelli í kvöld. Heimamenn höfðu á endanum 3-2 sigur í ótrúlegum leik þar sem áhorfendur fengu heldur betur eitthvað fyrir peninginn. Fimm mörk, tvær vítaspyrnur, tvö rauð spjöld og hellingur af dramatík í alvöru fallbaráttuslag þessara sigursælu liða. 11. ágúst 2025 18:30 