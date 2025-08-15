„Maður er bara auðmjúkur, ánægður, tilhlökkun og spenntur og maður er að upplifa allar tilfinningarnar, en að sama skapi einbeittur á verkefnið,“ segir Guðni Eiríksson þjálfari FH sem mætir Breiðabliki í úrslitum Mjólkurbikarsins í knattspyrnu klukkan fjögur á Laugardalsvelli á morgun.
FH hefur aldrei leikið til úrslita kvennamegin.
„Það er bara mikil gleði fyrir klúbbinn að taka þátt í þessu á laugardaginn með okkar stuðningsmönnum,“ segir Guðni en margir telja Blikana sigurstranglegri fyrir leikinn, en er það jafnvel eitthvað sem FH getur nýtt sér?
„Við höfum aldrei verið í þessari stöðu áður en á móti er Breiðablik nánast árlega hér. Við þurfum að halda spennustiginu réttu og mæti með gott plan og spila okkar leik fyrst og fremst og þá getur þetta farið á okkar veg,“ segi Guðni en hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni.