Íslenski boltinn

Allar til­finningarnar í gangi

Stefán Árni Pálsson skrifar
Guðni er þjálfari FH.
„Maður er bara auðmjúkur, ánægður, tilhlökkun og spenntur og maður er að upplifa allar tilfinningarnar, en að sama skapi einbeittur á verkefnið,“ segir Guðni Eiríksson þjálfari FH sem mætir Breiðabliki í úrslitum Mjólkurbikarsins í knattspyrnu klukkan fjögur á Laugardalsvelli á morgun.

FH hefur aldrei leikið til úrslita kvennamegin.

„Það er bara mikil gleði fyrir klúbbinn að taka þátt í þessu á laugardaginn með okkar stuðningsmönnum,“ segir Guðni en margir telja Blikana sigurstranglegri fyrir leikinn, en er það jafnvel eitthvað sem FH getur nýtt sér?

„Við höfum aldrei verið í þessari stöðu áður en á móti er Breiðablik nánast árlega hér. Við þurfum að halda spennustiginu réttu og mæti með gott plan og spila okkar leik fyrst og fremst og þá getur þetta farið á okkar veg,“ segi Guðni en hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni.

Klippa: Allar tilfinningarnar í gangi
Mjólkurbikar kvenna FH Breiðablik

