Íslenski boltinn

Stjarnan sækir landsliðsfélaga Caulker

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ibrahim Turay hefur spilað áður með Steven Caulker, spilandi aðstoðarþjálfara Stjörnunnar.
Ibrahim Turay, 24 ára gamall miðjumaður frá Síerra Leóne, er genginn til liðs við Stjörnuna í Bestu deild karla.

Ibrahim kemur til félagsins frá Bo Rangers FC í heimalandinu. Hann á að baki fjóra landsleiki fyrir Síerra Leóne og skoraði í þeim eitt mark, í undankeppni HM.

Með landsliðinu hefur Ibrahim spilað einn leik með Steven Caulker, sem gekk til liðs við Stjörnuna fyrr í sumar. Þeir félagar komu báðir við sögu í leik Síerra Leóne og Sao Tomé í undankeppni Afríkukeppninnar í mars 2023. 

„Með baráttuvilja, kraft og góðri tækni er Ibrahim leikmaður sem mun styrkja miðjuna okkar og gefa liðinu aukna breidd, og stöðuleika“ segir í tilkynningu Stjörnunnar.

