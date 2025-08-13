Umræða um hártog í kvennafótbolta hefur skotið upp höfði hér á landi en starfsmaður hjá dómaranefnd KSÍ segir hártog harðbannað og alltaf verðskulda rautt spjald, sama hvort það hafi verið óvart eða ekki. Leikmenn megi spila með slegið hár og séu ekki skyldugir til að setja hárið í teygju, það sé á ábyrgð hins aðilans að toga ekki í hárið.
Umræðan spratt upp eftir að Sóley María Steinarsdóttir reif í hárið á Lindu Líf Boama í leik Þróttar og Víkings. Sóley fékk beint rautt spjald og var síðan dæmd í tveggja leikja bann.
Mist Rúnarsdóttir velti því fyrir sér í þætti Bestu markanna hvort Sóley hefði átt rauða spjaldið skilið og sagði það harðan dóm. Mist sagðist hundrað prósent viss um að Sóley hafi ekki togað viljandi í hárið, það hafi bara flækst fyrir þegar hún ætlaði að toga í treyju.
Vísir spurði Þórodd Hjaltalín, starfsmann hjá dómaranefnd KSÍ, hvort hártog kallaði alltaf á rautt spjald.
„Hártog er bara rautt spjald“ segir Þóroddur og gerir engan greinarmun á því hvort hártog sé óvart eða ekki.
„Nei, útkoman er bara að hún togaði í hárið á henni. Þannig að það er bara rautt spjald.“
Í viðtali eftir leikinn sagði Ólafur Kristjánsson, þjálfari Þróttar, að hann setti „spurningamerki við að vera með slegið hár, hvort það eigi ekki að vera með tagl eða eitthvað svoleiðis.“
Svarið við því spurningamerki segir Þóroddur vera einfaldlega nei. Leikmönnum ber ekki skylda til að setja teygju í hárið.
„Það er ekkert í reglunum sem bannar slegið hár. Eina sem er í reglunum er að hárspennur eru bannaðar, þær geta verið hættulegar og eru flokkaðar eins og skartgripir. En það er ekkert í reglunum sem bannar leikmönnum að spila með slegið hárið.“
Svo má líka nefna að út frá myndum að dæma þá var Linda Líf með hárið í tagli í þessum umrædda leik.