„Eiginlega alveg viss" um að Rashford megi spila á morgun Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. ágúst 2025 22:56 Joan Laporta er vongóður um að sjá Marcus Rashford í fyrsta deildarleik tímabilsins. getty Eftir langa viku er Joan Laporta, forseti Barcelona, lentur á Mallorca fyrir fyrsta leik liðsins í spænsku úrvalsdeildinni. Hann hefur staðið í ströngu við að ganga frá skráningu leikmanna en er „eiginlega alveg viss" um að nú sé allt að smella og Marcus Rashford verði með á morgun. Laporta mætti á stuðningsmannakvöld Börsunga í Mallorca og hélt ræðu. „Ég verð að segja ykkur, ég er eiginlega alveg viss, næstum því fullviss um að á morgun megi Joan García og Marcus Rashford spila. Ef Hansi Flick vill velja þá í liðið… Þetta hefur ekki verið auðvelt, þetta er ekki auðvelt. En verkefnið snýst um að elska Barcelona og halda áfram að berjast alveg til enda" sagði forsetinn. Barcelona hefur verið í miklum fjárhagsvandræðum síðustu ár og fyrir hvert einasta tímabilið lenda Börsungar í vandræðum með að skrá nýja leikmenn. Það veit líka yfirleitt ekki á gott þegar forseti félagsins er óviss um stöðuna í leikmannamálum en Laporta segir Barcelona vera að finna fyrri styrk aftur. Ræða hans á stuðningsmannakvöldinu breyttist í eldræðu þegar talið barst að fjárhagsörðugleikum félagsins. Hann sagði fólk ekki fatta að félagið hefði framtíðarsýn sem væri að virka. Öll vinnan bakvið tjöldin myndi skila sér á endanum. Spænski miðillinn Marca greindi frá.