Öll helstu at­vikin úr opnunarleiknum: Átti varnar­maður Bournemouth að vera rekinn af velli?

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Liverpool vildi sjá hendi dæmda en dómarinn var ósammála.
Liverpool vann 4-2 endurkomusigur gegn Bournemouth í opnunarleik ensku úrvalsdeildarinnar. Öll mörkin og helstu atvik leiksins má sjá hér fyrir neðan, þar á meðal þegar varnarmaður Bournemouth virtist handleika boltann í upphafi leiks.

Atvikið átti sér stað snemma, áður en fyrsta markið var skorað. Liverpool var við það að sleppa inn fyrir vörn Bournemouth en Marcos Senesi kom í veg fyrir það.

Boltinn virtist hafa farið í hönd hans, allavega einu sinni ef ekki tvisvar, en ekkert var dæmt. Liverpool menn voru mjög ósáttir og vildu sjá rautt spjald fara á loft.

Hverju sem líður vann Liverpool leikinn 4-2, eftir að hafa komist tveimur mörkum yfir, misst forystuna en náð að setja tvö mörk til viðbótar á lokamínútunum.

