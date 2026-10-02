Það verða víða skúrir í dag og sunnanátt en þó síst á Norðaustur- og Austurlandi. Það verður hlýjast norðaustantil. Skriðuviðvaranir eru enn í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og á sunnanverðu Miðhálendi fram á föstudagsmorgun.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Þar segir að á morgun muni koma lægð suðvestan úr hafi. Það fari að rigna í suðaustan kalda eða strekkings vindi, fyrst á Suður- og Vesturlandi en þar er búist við talsverðri úrkomu.
Annað kvöld verður lægðin yfir landinu. Þá dregur úr vindi og úrkomu, en syðst gengur í allhvassa vestanátt. Norðvestlæg átt á sunnudag með rigningu norðanlands, einkum við ströndina en dálitlum skúrum syðra. Hiti 5 til 13 stig, svalast fyrir norðan en mildast á Suðausturlandi.
Sunnan 5-13 m/s og skúrir, en úrkomulítið um landið norðaustanvert. Hiti 7 til 13 stig, hlýjast norðaustanlands. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun, fyrst suðvestantil. Talsverð rigning á Suður- og Vesturlandi. Hægari annað kvöld og dregur úr vætu, en suðvestan 10-15 syðst. Hiti breytist lítið.
Á laugardag:
Sunnan og suðaustan 5-13 m/s og fer að rigna, fyrst suðvestanlands. Hiti 7 til 12 stig.Á sunnudag:Vestlæg eða breytileg átt 5-13. Víða dálítil rigning eða skúrir, en þurrt suðaustantil fram á kvöld. Hiti 5 til 12 stig, mildast suðaustanlands.Á mánudag:Norðlæg átt og rigning eða slydda, en að mestu þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi seinnipartinn. Kólnar í veðri.Á þriðjudag og miðvikudag:Breytileg átt, skýjað með köflum og sums staðar skúrir við suður- og vesturströndina. Hiti 0 til 8 stig að deginum, mildast syðst.Á fimmtudag:Útlit fyrir suðaustanátt með rigningu sunnan- og vestanlands.