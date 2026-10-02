Reykjavíkurborg býður í dag til opins málþings um heimilisleysi frá klukkan 9:00 til 12:00 í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. Þar á að ræða hvernig samfélagið getur betur mætt fólki sem glímir við heimilisleysi. Fundurinn verður einnig í streymi á Vísi.
Fjallað verður um hlutverk samfélagsins gagnvart heimilisleysi ásamt því að farið verður yfir mikilvægi samstarfs milli mismunandi hagsmunaaðila, eins og hins opinbera, félagasamtaka, atvinnulífsins og okkar sem einstaklinga. Fundarstjóri er Pétur Magnússon, dagskrárgerðarmaður hjá RÚV.
09:00 – 09:10 Setning málþings: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri.
9:10 – 9:25 Frá húsnæði til inngildingar: Ólöf Brynja, félagsráðgjafi, kynning á niðurstöðum MA-rannsóknar.
09:25-10:00 Heimilisleysi og norrænt samstarf: Soffía Hjördís Ólafsdóttir, deildarstjóri málaflokks heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir, og Louise Marie Pedersen, stofnandi og forstjóri Hjemløsninger.
10:00–10:15 Kaffihlé
10:15–11:00 Reynslan af þjónustunni, samtal frá tveimur sjónarhornum: Kristín Svafarsdóttir, sjúkraliðanemi og fyrrum notandi þjónustu, og Þorbjörg Valgeirsdóttir, forstöðumaður VoR-teymis.
11:00–12:00: Pallborðsumræður: Samfélagsleg ábyrgð – hvert er okkar hlutverk?
Þáttakendur: