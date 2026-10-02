Innlent

Beint: Opið mál­þing um heimilisleysi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Á málþinginu á að ræða húsnæði fyrir heimilislausa. Þessi smáhýsi á myndinni eru í Gufunesi.
Á málþinginu á að ræða húsnæði fyrir heimilislausa. Þessi smáhýsi á myndinni eru í Gufunesi. Vísir/Vilhelm

Reykjavíkurborg býður í dag til opins málþings um heimilisleysi frá klukkan 9:00 til 12:00 í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. Þar á að ræða hvernig samfélagið getur betur mætt fólki sem glímir við heimilisleysi. Fundurinn verður einnig í streymi á Vísi.

Fjallað verður um hlutverk samfélagsins gagnvart heimilisleysi ásamt því að farið verður yfir mikilvægi samstarfs milli mismunandi hagsmunaaðila, eins og hins opinbera, félagasamtaka, atvinnulífsins og okkar sem einstaklinga. Fundarstjóri er Pétur Magnússon, dagskrárgerðarmaður hjá RÚV.

Dagskrá

09:00 – 09:10 Setning málþings: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri.

9:10 – 9:25 Frá húsnæði til inngildingar: Ólöf Brynja, félagsráðgjafi, kynning á niðurstöðum MA-rannsóknar.

09:25-10:00 Heimilisleysi og norrænt samstarf: Soffía Hjördís Ólafsdóttir, deildarstjóri málaflokks heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir, og Louise Marie Pedersen, stofnandi og forstjóri Hjemløsninger.

10:00–10:15 Kaffihlé

10:15–11:00 Reynslan af þjónustunni, samtal frá tveimur sjónarhornum: Kristín Svafarsdóttir, sjúkraliðanemi og fyrrum notandi þjónustu, og Þorbjörg Valgeirsdóttir, forstöðumaður VoR-teymis.

11:00–12:00: Pallborðsumræður:  Samfélagsleg ábyrgð – hvert er okkar hlutverk?

Þáttakendur: 

  • Gunni Hilmars, hönnuður, tónlistarmaður og stofnandi Minningarsjóðs Lofts Gunnarssonar. 
  • Lilja Torfadóttir, rakari á Hárhorninu við Hlemm.
  • Bjartey Ingibergsdóttir, hjúkrunarfræðingur á göngudeild smitsjúkdóma B1.
  • Kristín Svafarsdóttir, sjúkraliðanemi og fyrrum notandi þjónustu.
  • Simon Agust Steinsson, teymisstjóri í VoR-teymi.
Málefni heimilislausra Fíkn Reykjavík

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