Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með

Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra, hefur minnkað áfengisneyslu sína til muna og segir kílóin hafa fylgt með. Hún hafi alla tíð verið grönn en byrjað að bæta á sig um fimmtugt. Inga þáði boð Smartlandsins þar sem hún var gerð fín og flott, klædd í alls konar föt frá aðilum sem auglýsa í blaðinu og spurð spjörunum úr.
Inga ræddi áfengisneyslu sína í viðtali sem birtist á Smartlandi í morgun. Innt eftir þyngdartapi sínu segist hún hafa dregið úr áfengisneyslu sinni.
„Það var ekki vegna þess að ég væri háð því eða neitt þannig. Ég fann bara að þegar maður er orðinn svona fullorðinn þá hefur maður ekkert að gera með þetta. Þetta er ekki að gera neitt fyrir mig. Og ég þarf að vera með hausinn skrúfaðan á og maður er ekkert að verða skarpari með aldrinum. Þannig ég vil halda mínum heilasellum helst heilbrigðum og fullum af súrefni,“ segir Inga í viðtalinu.
Hún fái sér þó rauðvín með steikinni og skáli við góð tilefni. Áfengi standi víða til boða í hennar starfi en nú gangi hún fram hjá drykkjunum nema í stöku veislu, við sérstök tilefni eða í góðra vina hópi.
„Þá skal ég alveg þiggja einn kaldan eða fá mér rauðvínstaup en ég hef þetta í algjöru lágmarki. Það voru stórlega ýktar sögur af því að ég hefði farið í meðferð og eitthvað svoleiðis. Það var hrein og klár kjaftasaga,“ segir Inga en hún þvertók fyrir það í sumar að hafa farið í áfengismeðferð á meðan hún var í átján daga veikindaleyfi í maí.
Þá er fullyrt í viðtalinu að Inga sé orðin um tuttugu kílóum léttari eftir að hún kom úr veikindaleyfinu. Hún segir veikindi og andlát föður síns hafa tekið þungt á hana og hún síðan sjálf veikst alvarlega. Hún hafi alltaf verið grönn en það breyst með aldrinum.
„Ég hef alltaf verið grönn þar til, hvað ætli ég hafi verið, um fimmtugt þegar ég byrjaði að bæta á mig. Svo hættir maður að taka eftir því, ákveður að þetta sé tímabundið,“ segir Inga.
„Svo þegar maður var þybbinn þá hætti maður að fara í sund: „Það eru allir að horfa á mig, hvað ég er feit.“ Þetta konulega, eins og maður sé eitthvað merkilegur og allir séu að glápa á mann þegar maður er feitur,“ segir hún.
Hún hafi verið farin að finna til í hnénu en þeir verkir séu horfnir eftir að hún léttist og henni líði jafnframt miklu betur í öllum líkamanum. Næst á dagskrá sé að fjárfesta í hjóli því henni finnist svo gaman að fara út að hjóla.
Viðtalið var tekið um miðjan september eða áður en Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, opnaði sig um afsögn sína sem ráðherra í ársbyrjun. Þar bar hann Ingu illa söguna, sagði hana hafa verið ágangsharða á meðan hann jafnaði sig á sjúkrahúsi eftir aðgerð og í kjölfarið hefði hann sagt upp.
Sjá einnig: „Þetta var rétt ákvörðun“
Inga mætti í sjónvarpsfréttir Ríkisútvarpsins sama dag, sagði að upplifun þeirra væri gjörólík og lauk viðtalinu með þeim orðum að ekki þyrfti að ræða málið frekar. Í framhaldinu birti Guðmundur Ingi skilaboð sem Guðbjörg Inga Magnúsdóttir, þáverandi aðstoðarmaður hans, sendi honum þar sem valið stæði milli afsagnar eða stríðs. Valkyrjurnar, það er formenn ríkisstjórnarflokkanna, hefðu tekið sína ákvörðun.
Síðan eru liðnir níu dagar og Inga, formaður Flokks fólksins, hefur ekki viljað ræða þær vendingar. Málið er enn athyglisverðara fyrir þær sakir að Guðbjörg Inga er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem skipaður var ráðherra í staðinn fyrir Guðmund Inga. Ragnar segist aldrei hafa vitað af skilaboðunum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga.
Sjá einnig: Umræðan verið erfið fyrir eiginkonuna
Inga hefur hafnað viðtalsbeiðnum Vísis undanfarna viku og síðast í gær. Þá gerði fréttamaður tilraun til að ná af henni tali í gær fyrir utan Menntaskólann í Reykjavík en Inga gerði ljóst að hún hefði engan áhuga á að ræða málið.
Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra, neitaði að svara spurningum fréttamanns þegar hún var spurð út í mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Hún sagðist þó ekki hafa komið nálægt umdeildum skilaboðum sem fyrrverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga sendi á hann.