Lífið

Eiður aug­lýsir tyrk­neska hárígræðsluklíník

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Eiður Smári fór í hárígræðslu hjá tyrkneska skurðlækninum Dr. Cinik og birtist í gær í auglýsingu læknisins á samfélagsmiðlum.
Eiður Smári fór í hárígræðslu hjá tyrkneska skurðlækninum Dr. Cinik og birtist í gær í auglýsingu læknisins á samfélagsmiðlum.

Eiður Smári Guðjohnsen, knattspyrnuþjálfari, sparkspekingur og fyrrverandi landsliðsmaður, kemur fyrir í nýrri auglýsingu tyrkneska skurðlæknisins Dr. Cinik sem sérhæfir sig í hárígræðslum. Sýnt er frá því þegar Eiður fór í hárígræðslu í klíník læknisins í Istanbúl í fyrra auk þess sem hár hans er sýnt fyrir og eftir hárígræðsluna.

Auglýsingin birtist á samfélagsmiðlum Dr. Cinik í gær og sýnir frá hárígræðsluferli Eiðs.

„Ég er Eiður Guðjohnsen og ég er hér í Istanbúl, [í] klíník Dr. Ciniks á leið í aðgerð í dag. Hlakka til hennar. Dálítið stressaður, verð ég að segja. Aldrei gert þetta áður, vonandi verðum við öll ánægð með útkomuna,“ segir Eiður í byrjun myndbandsins en þar má sjá hvernig búið er að teikna nýju hárlínuna með pennastrikum.

Þvínæst má sjá Eið ræða við skurðlækninn og þá skoða gamlar myndir af Eiði úr landsleik með Íslandi gegn Þýskalandi 6. september 2003. „Bestu tímarnir,“ segir læknirinn og þeir hlæja saman. „Fáum þá aftur,“ bætir Eiður við. 

Síðan spilast myndir af Eiði sem teknar voru í ágúst síðastliðnum fyrir umfjöllun Sýnar um ensku úrvalsdeildina þar sem sjá má hárið eftir ígræðsluna.

Eiður Smári er meðal sparkspekinga í umfjöllun Sýnar um enska boltann.Sýn Sport

Við auglýsinguna stendur: „Það er okkur heiður að bjóða velkomna fótboltagoðsögnina Eið Guðjohnsen fyrir hárígræðsluferðalag hans.“ 

Á samfélagsmiðlum klíníkurinnar má svo sjá sambærileg myndbönd frá fyrrverandi fótboltaleikmönnum á borð við Rio Ferdinand og Rivaldo.

Á síðustu tveimur árum hefur það færst í aukana hjá karlmönnum að fara í hárígræðslur og hefur Tyrkland verið vinsæll áfangastaður. Íslenskir karlmenn hafa ferðast þangað í miklum mæli sem varð til þess að það var tekið fyrir í síðasta Áramótaskaupi við mikla kátínu áhorfenda. 

Umboðsmaðurinn Einar Bárðarson hefur verið fyrirferðarmikill í umræðunni um hárígræðslur, fór sjálfur í eina slíka og heldur úti þjónustu þar sem hann hjálpar öðrum körlum að komast til Tyrklands í aðgerðir.

Tyrkland Hár og förðun Lýtalækningar

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