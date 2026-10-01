Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. október 2026 14:22 Eiður Smári fór í hárígræðslu hjá tyrkneska skurðlækninum Dr. Cinik og birtist í gær í auglýsingu læknisins á samfélagsmiðlum. Eiður Smári Guðjohnsen, knattspyrnuþjálfari, sparkspekingur og fyrrverandi landsliðsmaður, kemur fyrir í nýrri auglýsingu tyrkneska skurðlæknisins Dr. Cinik sem sérhæfir sig í hárígræðslum. Sýnt er frá því þegar Eiður fór í hárígræðslu í klíník læknisins í Istanbúl í fyrra auk þess sem hár hans er sýnt fyrir og eftir hárígræðsluna. Auglýsingin birtist á samfélagsmiðlum Dr. Cinik í gær og sýnir frá hárígræðsluferli Eiðs. „Ég er Eiður Guðjohnsen og ég er hér í Istanbúl, [í] klíník Dr. Ciniks á leið í aðgerð í dag. Hlakka til hennar. Dálítið stressaður, verð ég að segja. Aldrei gert þetta áður, vonandi verðum við öll ánægð með útkomuna,“ segir Eiður í byrjun myndbandsins en þar má sjá hvernig búið er að teikna nýju hárlínuna með pennastrikum. View this post on Instagram A post shared by Dr. Emrah Çinik (@dr.emrahcinik) Þvínæst má sjá Eið ræða við skurðlækninn og þá skoða gamlar myndir af Eiði úr landsleik með Íslandi gegn Þýskalandi 6. september 2003. „Bestu tímarnir,“ segir læknirinn og þeir hlæja saman. „Fáum þá aftur,“ bætir Eiður við. Síðan spilast myndir af Eiði sem teknar voru í ágúst síðastliðnum fyrir umfjöllun Sýnar um ensku úrvalsdeildina þar sem sjá má hárið eftir ígræðsluna. Eiður Smári er meðal sparkspekinga í umfjöllun Sýnar um enska boltann.Sýn Sport Við auglýsinguna stendur: „Það er okkur heiður að bjóða velkomna fótboltagoðsögnina Eið Guðjohnsen fyrir hárígræðsluferðalag hans.“ Á samfélagsmiðlum klíníkurinnar má svo sjá sambærileg myndbönd frá fyrrverandi fótboltaleikmönnum á borð við Rio Ferdinand og Rivaldo. Á síðustu tveimur árum hefur það færst í aukana hjá karlmönnum að fara í hárígræðslur og hefur Tyrkland verið vinsæll áfangastaður. Íslenskir karlmenn hafa ferðast þangað í miklum mæli sem varð til þess að það var tekið fyrir í síðasta Áramótaskaupi við mikla kátínu áhorfenda. Umboðsmaðurinn Einar Bárðarson hefur verið fyrirferðarmikill í umræðunni um hárígræðslur, fór sjálfur í eina slíka og heldur úti þjónustu þar sem hann hjálpar öðrum körlum að komast til Tyrklands í aðgerðir. Tyrkland Hár og förðun Lýtalækningar Tengdar fréttir Tekur nú eftir því hversu margir hafa farið í hárígræðslu Svavar Elliði Svavarsson, kennari og tónlistarmaður, fór til Tyrklands í hárígræðslu fyrir um mánuði síðan. 14. maí 2025 10:30 Mest lesið Matthías Már með krabbamein Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Lífið Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Lífið Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Lífið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Lífið Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lífið Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Lífið Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Lífið Fleiri fréttir Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Sjá meira