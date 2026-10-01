Lífið

Lil Wayne trú­lofaður 03-módeli

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Lil Wayne og Madison Cannon eru trúlofuð að sögn rapparans.
Lil Wayne og Madison Cannon eru trúlofuð að sögn rapparans.

Rapparinn Lil Wayne hefur staðfest að hann sé trúlofaður 23 ára áhrifavaldinum Madison Cannon en 21 ár skilur parið að. Dægurmálamiðlar fjölluðu um trúlofunina fyrr á árinu en rapparinn fyrir það í sumar og sagði leiðir hafa skilið hjá parinu.

Lil Wayne, sem heitir réttu nafni Dwayne Michael Carter Jr., virtist staðfesta trúlofunina í myndbandi sem birtist á Instagram-síðu rapparans B.G.  í gær en þeir voru saman í rappsveitinni Hot Boyz í kringum aldamótin. 

Myndbandið sýnir FaceTime-spjall milli Wayne og B.G. þar sem sá fyrrnefndi óskar þeim síðarnefnda til hamingju með trúlofun hans. „Til hamingju tík,“ segir Wayne í spjallinu, bendir á Cannon sem birtist þá í mynd og bætir við: „Og ég ætla að giftast þessari, þetta er Madison.“

„Þetta er unnusta mín,“ bætir Wayne síðan við og segir: „Og til hamingju. Láttu okkur vita hvaða lit við eigum að klæðast. Ég er svaramaðurinn, heyrirðu það? Elska þig tík.“°

Staðfesting Wayne á trúlofuninni kemur aðeins nokkrum mánuðum eftir að hann neitaði fyrir það að hann væri trúlofaður.

„Nei, ég er ekki trúlofaður. Ég átti mjög fallegt samband með æðislegri manneskju en augljóslega vegna lögmætis hitans í klikkuðum heimi og kúltúr nútímans, þá hugsaði ég að ég vildi ekki vera byrði á svona æðislegri manneskju. Svo við ákváðum að hætta saman,“ sagði Wayne í beinu streymi á samfélagsmiðlum í júlí.

Dægurmálamiðillinn TMZ hafði þá þegar greint frá því í maí að Wayne hefði trúlofast konu á þrítugsaldri frá Indiana en sú lýsing passar við Cannon.

Madison og Wayne hafa verið saman í einhverja mánuði.

Wayne hefur í gegnum árin vakið athygli fyrir sambönd sín. Hann var síðast í sambandi með fyrirsætunni Denis Bidot en hún hélt því fram í maí 2025 að Wayne hefði hætt með sér og sparkað henni og dóttur hennar á götuna á mæðradaginn. Jafnframt hélt Bidot því fram að Wayne hefði lagt á hana hendur.

Wayne hefur einu sinni áður verið giftur fjölmiðlafígúrunni Antoniu „Toyu“ Johnson frá 2004 til 2006 og eiga þau eina dóttur saman, Reginae Carter. Auk þess á hann þrjú önnur börn úr þremur öðrum samböndum, soninn Dwayne Michael Carter III með útvarpskonunni Sarah Vivan, soninn Kameron Carter með leikkonunni Lauren London og soninn Neal Carter með söngkonunni Niveu.

Lítið er vitað um núverandi unnustuna, Madison Cannon, nema að hún er 23 ára, er áhrifavaldur með um 79 þúsund fylgendur á Instagram og kemur frá borginni Kokomo í Indiana-ríki.

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