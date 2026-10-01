Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. október 2026 12:13 Lil Wayne og Madison Cannon eru trúlofuð að sögn rapparans. Rapparinn Lil Wayne hefur staðfest að hann sé trúlofaður 23 ára áhrifavaldinum Madison Cannon en 21 ár skilur parið að. Dægurmálamiðlar fjölluðu um trúlofunina fyrr á árinu en rapparinn fyrir það í sumar og sagði leiðir hafa skilið hjá parinu. Lil Wayne, sem heitir réttu nafni Dwayne Michael Carter Jr., virtist staðfesta trúlofunina í myndbandi sem birtist á Instagram-síðu rapparans B.G. í gær en þeir voru saman í rappsveitinni Hot Boyz í kringum aldamótin. Myndbandið sýnir FaceTime-spjall milli Wayne og B.G. þar sem sá fyrrnefndi óskar þeim síðarnefnda til hamingju með trúlofun hans. „Til hamingju tík,“ segir Wayne í spjallinu, bendir á Cannon sem birtist þá í mynd og bætir við: „Og ég ætla að giftast þessari, þetta er Madison.“ „Þetta er unnusta mín,“ bætir Wayne síðan við og segir: „Og til hamingju. Láttu okkur vita hvaða lit við eigum að klæðast. Ég er svaramaðurinn, heyrirðu það? Elska þig tík.“° View this post on Instagram A post shared by New Instagram OFFICIAL✔️ (@new_bghollyhood) Staðfesting Wayne á trúlofuninni kemur aðeins nokkrum mánuðum eftir að hann neitaði fyrir það að hann væri trúlofaður. „Nei, ég er ekki trúlofaður. Ég átti mjög fallegt samband með æðislegri manneskju en augljóslega vegna lögmætis hitans í klikkuðum heimi og kúltúr nútímans, þá hugsaði ég að ég vildi ekki vera byrði á svona æðislegri manneskju. Svo við ákváðum að hætta saman,“ sagði Wayne í beinu streymi á samfélagsmiðlum í júlí. Dægurmálamiðillinn TMZ hafði þá þegar greint frá því í maí að Wayne hefði trúlofast konu á þrítugsaldri frá Indiana en sú lýsing passar við Cannon. Madison og Wayne hafa verið saman í einhverja mánuði. Wayne hefur í gegnum árin vakið athygli fyrir sambönd sín. Hann var síðast í sambandi með fyrirsætunni Denis Bidot en hún hélt því fram í maí 2025 að Wayne hefði hætt með sér og sparkað henni og dóttur hennar á götuna á mæðradaginn. Jafnframt hélt Bidot því fram að Wayne hefði lagt á hana hendur. Wayne hefur einu sinni áður verið giftur fjölmiðlafígúrunni Antoniu „Toyu“ Johnson frá 2004 til 2006 og eiga þau eina dóttur saman, Reginae Carter. Auk þess á hann þrjú önnur börn úr þremur öðrum samböndum, soninn Dwayne Michael Carter III með útvarpskonunni Sarah Vivan, soninn Kameron Carter með leikkonunni Lauren London og soninn Neal Carter með söngkonunni Niveu. Lítið er vitað um núverandi unnustuna, Madison Cannon, nema að hún er 23 ára, er áhrifavaldur með um 79 þúsund fylgendur á Instagram og kemur frá borginni Kokomo í Indiana-ríki. View this post on Instagram A post shared by MadiK (@xomadik) Ástin og lífið Trúlofun Bandaríkin Hollywood Tónlist Mest lesið Matthías Már með krabbamein Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Lífið Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Lífið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Lífið Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Lífið samstarf Risastór tappakollur í fallegri íbúð Lífið Misstu þrettán ára dóttur sína Lífið Nýsköpun frá Icewear fyrir íslenskt veðurfar Lífið samstarf Fleiri fréttir Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Sjá meira