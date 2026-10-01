Lífið

Matthías Már með krabba­mein

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Matthías birti þessa mynd af sér á sjúkrabeðinu.
Matthías birti þessa mynd af sér á sjúkrabeðinu.

Matthías Már Magnússon, dagskrárstjóri Rásar 2, endaði á bráðamóttökunni fyrir tveimur vikum sökum orkuleysis og leiddu rannsóknir í ljós mikið blóðleysi. Ástæðan fyrir því var krabbamein í ristli sem hafði jafnframt dreift sér í lifrina. Nú taki við barátta sem þau hjónin ætli sér að vinna.

Matthías greindi frá tíðindunum á Facebook nú í morgun.

„Fyrir tveim vikum endaði ég á Bráðamóttökunni sökum orkuleysis, var einhvern veginn alveg búinn á því. Í kjölfarið for ég í hinar ýmsu rannsóknir en það fyrsta sem kom í ljós var mikið blóðleysi og grunur um einvers konar innvortis blæðingu. Var því dælt í mig blóði og járni og ég hresstist örlítið,“ skrifar Matthías í færslunni.

„Eftir nokkra daga á ganginum á Bráðamóttökunni fannst sökudólgurinn. Krabbamein í ristli. Við tóku nánari rannsóknir sem nú hafa leitt í ljós að þetta krabbamein hefur dreift sér í lifrina,“ skrifar hann.

„Við Auður höfum fengið að upplifa síðustu daga hvað við eigum gott fólk í okkar lífi sem hafa hlupið til að passa, gefa okkur að borða, þrifið heimili okkar og hent okkur úr landi. Fyrir það og allar kveðjurnar og sáluhjálpina erum við ævinlega þakklát. Nú tekur við barátta sem við ætlum okkur að sigra.“

Færslu Matthíasar má lesa í heild sinni hér að neðan:

Krabbamein Heilbrigðismál


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