Matthías Már með krabbamein Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. október 2026 10:46 Matthías birti þessa mynd af sér á sjúkrabeðinu. Matthías Már Magnússon, dagskrárstjóri Rásar 2, endaði á bráðamóttökunni fyrir tveimur vikum sökum orkuleysis og leiddu rannsóknir í ljós mikið blóðleysi. Ástæðan fyrir því var krabbamein í ristli sem hafði jafnframt dreift sér í lifrina. Nú taki við barátta sem þau hjónin ætli sér að vinna. Matthías greindi frá tíðindunum á Facebook nú í morgun. „Fyrir tveim vikum endaði ég á Bráðamóttökunni sökum orkuleysis, var einhvern veginn alveg búinn á því. Í kjölfarið for ég í hinar ýmsu rannsóknir en það fyrsta sem kom í ljós var mikið blóðleysi og grunur um einvers konar innvortis blæðingu. Var því dælt í mig blóði og járni og ég hresstist örlítið,“ skrifar Matthías í færslunni. „Eftir nokkra daga á ganginum á Bráðamóttökunni fannst sökudólgurinn. Krabbamein í ristli. Við tóku nánari rannsóknir sem nú hafa leitt í ljós að þetta krabbamein hefur dreift sér í lifrina,“ skrifar hann. „Við Auður höfum fengið að upplifa síðustu daga hvað við eigum gott fólk í okkar lífi sem hafa hlupið til að passa, gefa okkur að borða, þrifið heimili okkar og hent okkur úr landi. Fyrir það og allar kveðjurnar og sáluhjálpina erum við ævinlega þakklát. Nú tekur við barátta sem við ætlum okkur að sigra.“ Færslu Matthíasar má lesa í heild sinni hér að neðan: Krabbamein Heilbrigðismál Mest lesið Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Lífið Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Lífið Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Lífið samstarf Misstu þrettán ára dóttur sína Lífið Mikil þátttaka í Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss Lífið samstarf Hasar, húmor og hryllingur til að hámhorfa í haust Bíó og sjónvarp Staðráðnar í að koma sterkari til baka Tíska og hönnun Fleiri fréttir Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna „Eins og þegar einangrunarplasti er strokið eftir glerrúðu“ Krabbameinið það besta sem hafi komið fyrir hann Dorrit þvoði hárið í íslenskri náttúru Danski leikstjórinn setti vini sínum afarkosti Sjá meira