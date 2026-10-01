Norskir útvarpsmenn hafa vakið athygli á samfélagsmiðlum vegna símaats sem þeir gerðu í íslenska húsasmíðafyrirtækið Trévirki. Einn útvarpsmannanna talaði þar bulluíslensku og þóttist vera að leita sér að palli. Starfsmaðurinn kom af fjöllum en benti á Efnissöluna í Kópavogi.
Útvarpsmenn í þættinum Sentralbordet på NRK á norksa ríkisútvarpinu hringja reglulega símaöt innanlands og til útlanda og hringdu nýverið símaat í íslenska fyrirtækið Trévirki. Á samfélagsmiðlum NRK birtist í dag myndband af atinu undir yfirskriftinni: „Hversu góður er Vegard eiginlega í íslensku?“
Vegard Ylvisåker talaði þar á „tulleislandsk“ sem mætti þýða sem bulluíslensku eða gríníslensku. Grín annarra Norðurlandaþjóða um íslensku gengur gjarnan út á að bæta ur-endingum við orð til að þau hljómi íslensk en Vegard fór einhvers konar milliveg milli íslensku og norsku.
„Þetta er Sigurd Jórsalafare sem hringir. Ég er við að pyka meg en platting, en terrass, í húsinn minn og ég er ekki pæling, ég er ingen kúnna um þetta. Svo har þú pæling på hvað er trængir?“ segir Vergang en Sigurður Jórsalafari var konungur Noregs á tólftu öld.
„Hvað vantar þig, segirðu?“ svarar maðurinn hjá Trévirki.
„Ég skal pyka en platting, plattinger,“ segir Vergang svo og bætir við einhverju óskýru um Trévirki. „Hvaða týpur af trévirkir eða?“ spyr hann svo.
„Trévirki, það er eins og rafvirki. Sá sem vinnur með tré,“ segir maðurinn hjá Trévirki.
„Ahhh, þið eruð ekki með plank og...?“ spyr Vergang.
„Neiii, það sem ég held að þú getir hringt í væri Efnissalan í Kópavogi,“ segir maðurinn hjá Trévirki.
„Ég ka ringa út í Efnissalan svo það eitthvað attakort,“ segir Vergang.
„Gerðu það, gangi þér vel,“ svarar Trévirkinn.
Vergang segir þá eitthvað illskiljanlegt og bætir við að lokum: „Hafðu góðan dag.“
Rúmlega tvö hundruð þúsund manns hafa horft á myndbandið á Facebook og TikTok og margir skemmt sér konunglega yfir því miðað við ummæli netverja. Vinsælasta kommentið við TikTok-myndbandið skrifar íslenskur notandi sem segir: „Som en Íslending, så høres det der mer ut som Færøysk“ eða „Sem Íslendingur þá hljómar þetta meira eins og færeyska“.