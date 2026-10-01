Bandaríska unglingagamanmyndin Mean Girls frá árinu 2004 sem hefur fyrir nokkru síðan öðlast hálfgerða „költstöðu“ meðal þeirra sem voru ungir á þeim tíma sem myndin kom út.
Myndin fjallar um stúlku, sem leikin er af Lindsay Lohan, sem byrjar í bandarískum menntaskóla eftir að hafa alist upp á erlendri grundu. Í skólanum kynnist hún flóru af ólíkum ungmennum og dregst inn í flókið samfélag þar sem barist er um vinsældir og stöðu.
En hvað veistu um Mean Girls?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu Mean Girls-kvissið að neðan!
Pólland er í hópi stærri og fjölmennari ríkja Evrópu, þekkt fyrir sögu sína, fallegar borgir og sterka menningarhefð.
Kvikmyndahátíðir eru mikilvægur vettvangur fyrir kvikmyndagerðarfólk víðs vegar að úr heiminum til að sýna verk sín, hitta samstarfsfólk og kynna nýjar hugmyndir og sjónarhorn.
Djúpivogur er lítið og fallegt þorp á sunnanverðum Austfjörðum, þekkt fyrir rólegt yfirbragð, fallegt umhverfi og sterka tengingu við sjávarútveg.
London er ein fjölmennasta borg Evrópu og höfuðborg Bretlands. Borgin á sér langa og viðburðaríka sögu og má þar finna bæði sögufrægar byggingar og nýrri hverfi þar sem nútímaarkitektúr fær að njóta sín. London er einnig ein helsta menningar- og viðskiptamiðstöð álfunnar með fjölbreyttu mannlífi, söfnum, leikhúsum, verslunum og veitingastöðum.
Titanic var breskt farþegaskip sem talið var eitt það stærsta og glæsilegasta á sínum tíma. Skipið lagði af stað í sína jómfrúarsiglingu árið 1912 og eins og endaði á því að sökkva á Norður-Atlantshafi.
Ísland er heimkynni fjölmargra fuglategunda og eru fuglarnir órjúfanlegur hluti af íslenskri náttúru og vistkerfi. Hér verpa bæði staðfuglar og farfuglar sem koma til landsins á vorin til að nýta sumarið til varps.
Dolly Parton, ein ástsælasta og þekktasta söngkona Bandaríkjanna, lést fyrr í vikunni, áttatíu ára að aldri. Dolly var afburðalagasmiður og skilur eftir sig ótrúlegt lagasafn, Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You þeirra á meðal.
IKEA er fyrirtæki sem stofnað var í Svíþjóð árið 1943 og sérhæfir sig í hönnun og sölu á húsgögnum og heimilisvörum. Áhersla hefur verið lögð á sjálfsafgreiðslu, flatpakkningar og að viðskiptavinir setji húsgögnin saman sjálfir í þeim tilgangi að halda verðinu niðri.
Kristrún Frostadóttir hefur gegnt embætti forsætisráðherra Íslands í um eitt og hálft ár, en hún hefur leitt ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins frá árslokum 2024.
Tíminn líður og nú eru víst liðin sextán ár frá árinu 2010 – árinu þegar WikiLeaks var reglulega í fréttum, Aulinn ég var frumsýndur og kosningar til stjórnlagaþings fóru fram.
Miklar líkur eru á að flestir þeir sem hafi átt sjónvarp eða haft aðgang að sjónvarpi eða streymisveitum hafi horft á þættina um Vini, eða Friends. Þættirnir eru með þeim allra vinsælustu í sjónvarpssögunni og eiga margir til að vísa í stakar línur úr þáttunum og rifja upp einstök atriði.
Kirkjur hafa um aldir verið meðal helstu kennileita íslenskra bæja og byggðarlaga. Þær standa oft á áberandi stað og setja svip sinn á umhverfið með sérkennilegum arkitektúr og sögu.
Kvikmyndin Stella í orlofi er íslensk gamanmynd frá árinu 1986 sem fjallar um Stellu sem heldur í sumarbústaðaferð og lendir þar í alls kyns ævintýrum.