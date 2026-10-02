Dómari hefur samþykkt tímabundið nálgunarbann sem franski leikarinn Olivier Martinez fór fram á gegn fyrrverandi eiginkonu sinni, bandarísku leikkonunni Halle Berry. Martinez óskaði eftir nálgunarbanninu í kjölfar þess að hafa sakað Berry um að kyrkja tólf ára son þeirra og beita þá feðga áralöngu ofbeldi.
Fjölmiðlar vestanhafs fjölluðu í gær um að Martinez hefði óskað eftir nálgunarbanni á hendur Berry og að hún yrði svipt forræði yfir tólf ára syni þeirra, Maceo, sökum þess að hún hefði tekið soninn kyrkingartaki laugardaginn 26. september síðastliðinn.
Dægurmálamiðillinn People greindi svo frá því í nótt að dómari í Los Angeles-sýslu hefði fallist á tímabundið nálgunarbann á Berry. Dómarinn féllst hins vegar ekki á að fylgst yrði með áfengisneyslu leikkonunnar sökum „skorts á upplýsingum“ í málinu.
Dómarinn hefði fyrirskipað breytta umgengni en Berry hefði þó áfram forsjá yfir Maceo að hluta til að viðhalda samskiptum þeirra á milli. Umgengni Berry um Maceo myndi takmarkast við mánudaga, þriðjudaga, laugardaga og sunnudaga, frá 10 að morgni til átta um kvöld.
Tímabundna nálgunarbannið mun gilda þar til síðar í mánuði þar sem dómari mun ákvarða hvort nálgunarbannið verði gert varanlegt.
Martinez hélt því fram í stefnu sinni að Berry hefði „tekið um háls Maceo og kyrkt hann meðan hún hrópaði: „Hver ræður núna? Hver ræður?“ (e. „Who's dominant now? Who's dominant?) í atvikinu sem átti sér stað á heimili hennar 26. september. Að sögn Martinz hefði unnusti Berry, söngvarinn Van Hunt, hefði verið á staðnum og varið soninn.
Hann hélt því jafnframt fram að Berry hefði áður „beitt ofbeldi á síðustu árum,“ þar á meðal „líkamlegu ofbeldi“ í garð sonarins og „andlegu ofbeldi“ í garð hans. Lögmaður Martinez, Patrick Baghdaserians, sagði áhyggjur skjólstæðings síns beinast að „heilsu, velferð og öryggi barnsins“ og því hefði hann óskað eftir nálgunarbanninu.
Lögmaður Berry, Marina Beck, segir stefnu fyrrverandi eiginmanns hennar „algjörlega tilhæfulausa og vísvitandi villandi“. Lögmaðurinn sagði Berry vana „smánarlegri hegðun“ sem þessari og það myndi ekki koma í veg fyrir að hún myndi berjast fyrir hagsmunum sonarins og veita honum þá ást og stuðning sem hann þarf á að halda.
Þrjú ár eru síðan Berry og Martinez skildu formlega eftir að hafa átt í átta ára löngum skilnaðardeilum en þau skildu að borði og sæng árið 2016 eftir þriggja ára hjónaband. Berry var þá gert að greiða Martinez átta þúsund Bandaríkjadali mánaðarlega í meðlag auk 4,3 prósenta af öllu tekjum yfir tveimur milljónum í aukalegan stuðning.
Hætt með Alex Da Kid eftir nokkurra mánaða samband.
Halle Berry og eiginmaður hennar, franski leikarinn Olivier Martinez, eignuðust son á laugardag.