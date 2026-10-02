Arkir hita upp fyrir Tha Alkaholiks

Hiphop-sveitin Arkir, skipuð þeim Introbeats, Byrki B og 7Berg, mun hita upp fyrir vesturstrandarhiphop-sveitina Tha Alkaholiks í Iðnó 7. október.
Í tilkynningu segir að sveitin hafi gefið út lög á borð við Vera, Strengur og Orð Já.
„Þremenningarnir sameina krafta sína í Iðnó og sjá um að koma kvöldinu af stað áður en Tha Alkaholiks taka við sviðinu. Með ARKIR í upphitun fyrir Tha Alkaholiks mætast íslenskt hiphop og vesturstrandarhiphop á sama sviði og full ástæða er til að mæta snemma og vera með frá fyrsta takti,“ segir Benedikt Freyr Jónsson, eigandi Liveproject og skipuleggjandi tónleikanna en alls eru 300 miðar eru í boði.
Benedikt segir gestum því gefast tækifæri til að upplifa Tha Alkaholiks, einnig þekkta sem Tha Liks, í návígi í Iðnó.
Um sveitina segir í tilkynningu: Sveitin kom fram á sjónarsviðið í Los Angeles snemma á tíunda áratugnum. J-Ro, Tash og E-Swift mótuðu sinn eigin hljóm þar sem funk, húmor og lipur rímnasnilld mætast í kraftmiklu hiphopi.
Fyrsta platan 21 & Over kom út árið 1993 og árið 1995 kom út platan Coast II Coast sem festi sveitina í sessi. Lög á borð við „Make Room“, „Only When I’m Drunk“ og „Daaam!“ hafa orðið einkennandi fyrir Tha Liks, þar sem þungir taktar, beittar línur og partýstemning eru í fyrirrúmi. Miðasala er á stubb.is.