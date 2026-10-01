Lífið

Risa­stór tappakollur í fal­legri í­búð

Stefán Árni Pálsson skrifar
Lára Long er mikil smekkkona.
Lára Long er mikil smekkkona.

Flugumferðarstjórinn Lára Long hefur komið sér einstaklega vel fyrir í fallegri hæð í Malmö. Sindri Sindrason leit við hjá henni í síðasta þætti af Heimsókn.

Sindri fór fyrst í heimsókn til hennar fyrir 12 árum eða árið 2014 en núna er hann mættur aftur og það á nýjan stað.

Þau hjónin ákváðu að minnka við sig og búa nú í einstaklega fallegri íbúð. Lára er mikil kampavínskona og fékk hún skemmtilegan koll að gjöf frá vinafólki. Um er að ræða alvöru korktappa sem er í raun kollur.

Hér að neðan má sjá tappakollinn og meira úr íbúðinni. Heimsókn er aðgengilegt inni á Sýn+.

Klippa: Risastór tappakollur í fallegri íbúð
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