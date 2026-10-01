Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 1. október 2026 13:15 Þorsteinn og fjölskylda eru að minnka við sig. Þorsteinn Víglundsson formaður Samtaka iðnaðarins og fyrrverandi ráðherra hefur sett hús sitt í Hnoðraholti í Garðabænum á sölu. Hann segir að til standi að færa sig til innan hverfisins og segir að sólarlögin gerist ekki fallegri en í hverfinu. Þetta kemur fram í færslu Þorsteins á samfélagsmiðlinum Facebook. Á fasteignavef Vísis má sjá að um er að ræða glæsilegt og mikið endunrnýjað 288,4 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og skiptist eignin í 188,3 feretra aðalhæð og 100,1 fermetra neðri hæð. Þá voru miklar og glæsilegar endurbætur á húsinu í höndum Guðbjargar Magnúsdóttur innanhúsarkitekts. Segir að eignin hafi fengið gott viðhald í gegnum árin, árið 2017 hafi húsið farið í gegnum miklar endurbætur þar sem skipulagi hússins var breytt eftir nútímalegum kröfum. „Þetta fallega heimili leitar nú nýrra eigenda. Hér hefur farið ákaflega vel um okkur fjölskylduna undanfarinn ár en við ætlum að færa okkur til innan hverfisins. Hnoðraholtið er yndislegur og ákaflega veðursæll staður í Garðabænum. Ekki skemmir útsýnið heldur fyrir. Þau gerast ekki fallegri sólarlögin. Sjón er sögu ríkari.“ Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Lind fasteignasala Fasteignamarkaður Hús og heimili Garðabær Mest lesið Matthías Már með krabbamein Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Lífið Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Lífið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Lífið Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Lífið Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lífið Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Lífið Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Lífið samstarf Fleiri fréttir Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna Sjá meira