Lífið

Þor­steinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garða­bænum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Þorsteinn og fjölskylda eru að minnka við sig.
Þorsteinn og fjölskylda eru að minnka við sig.

Þorsteinn Víglundsson formaður Samtaka iðnaðarins og fyrrverandi ráðherra hefur sett hús sitt í Hnoðraholti í Garðabænum á sölu. Hann segir að til standi að færa sig til innan hverfisins og segir að sólarlögin gerist ekki fallegri en í hverfinu.

Þetta kemur  fram í færslu Þorsteins á samfélagsmiðlinum Facebook. Á fasteignavef Vísis má sjá að um er að ræða glæsilegt og mikið endunrnýjað 288,4 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og skiptist eignin í 188,3 feretra aðalhæð og 100,1 fermetra neðri hæð.

Þá voru miklar og glæsilegar endurbætur á húsinu í höndum Guðbjargar Magnúsdóttur innanhúsarkitekts. Segir að eignin hafi fengið gott viðhald í gegnum árin, árið 2017 hafi húsið farið í gegnum miklar endurbætur þar sem skipulagi hússins var breytt eftir nútímalegum kröfum.

„Þetta fallega heimili leitar nú nýrra eigenda. Hér hefur farið ákaflega vel um okkur fjölskylduna undanfarinn ár en við ætlum að færa okkur til innan hverfisins. Hnoðraholtið er yndislegur og ákaflega veðursæll staður í Garðabænum. Ekki skemmir útsýnið heldur fyrir. Þau gerast ekki fallegri sólarlögin. Sjón er sögu ríkari.“

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala

Lind fasteignasala
Fasteignamarkaður Hús og heimili Garðabær


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.