Lífið

Út­kall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti

Stefán Árni Pálsson skrifar
Nablinn fer með leiksigur í senunni.
Nablinn fer með leiksigur í senunni.

Þættirnir Dagbók lögreglu eru komnir í loftið inni á efnisveitunni Sýn+ en þeir byggja á raunverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunnar.

Eitt atriðið í fyrsta þættinum vakti sérstaka athygli og var það þegar tveir lögregluþjónar fóru í útkall vegna heimilisofbeldis.

Þegar á hólminn var komið var um kynlífsstunur að ræða og ekki aðeins á milli tveggja einstaklinga. Alls komu fjórir aðilar við sögu og var einn af þeim Andri Már Eggertsson, betur þekktur sem Nablinn, eins og sjá má hér að neðan.

Klippa: Útkall vegna kynlífs í fjölbýlishúsi

Margir af þekktustu leikurum landsins koma við sögu í fjölbreyttum og ófyrirsjáanlegum útköllum í þáttunum. Á meðal leikara eru Aron Már Ólafsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Kjartan Darri Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Saga Garðarsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir, Jörundur Ragnarsson og Ilmur Kristjánsdóttir. 

Leikstjórn er í höndum Ólafs Ásgeirssonar og framleiðendur eru Fannar Scheving Edwardsson og Þórunn Elva Þorgeirsdóttir.

Bíó og sjónvarp


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