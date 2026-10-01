Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. október 2026 13:21 Hrafnhildur Helga, fyrrverandi upplýsingafulltrúi í ráðuneyti Áslaugu Örnu, og Árni Hjaltason hafa slitið sambandi sínu. Hrafnhildur Helga Össurardóttir, sjálfstætt starfandi hönnuður, og Árni Hjaltason, sem starfar við eignastýringu hjá Birtu lífeyrissjóði, hafa slitið sambandi sínu. Parið gifti sig sumarið 2023, eiga eitt barn saman og settu íbúð sína á Lokastíg á sölu í ágúst. Hrafnhildur staðfesti tíðidin í samtali við Smartland fyrr í dag. Árni og Hrafnhildur hafa verið saman um árabil, gengu í hjónaband júní 2023 og eiga einn son saman. Hrafnhildur er dóttir Ingu Lindar Karlsdóttur, fjölmiðlakonu og eiganda Skot Productions, og Össurar Brynjólfssonar flugstjóra. Hrafnhildur var um tíma upplýsingafulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins en er í dag sjálfstætt starfandi hönnuður. Hjónin settu einbýlishús sitt að Lokastíg á sölu í ágúst en þau höfðu endurnýjað eignina töluvert á síðustu árum. Tímamót Ástin og lífið Tengdar fréttir Dóttir Ingu Lindar selur miðbæjarperlu Hjónin Hrafnhildur Helga Össurardóttir og Árni Hjaltason hafa sett 162 fermetra einbýlishús sitt að Lokastíg á sölu. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum og er ásett verð 172,9 milljónir króna. 6. ágúst 2026 16:58 Mest lesið Matthías Már með krabbamein Lífið Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Lífið Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Lífið Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Lífið Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Lífið Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Lífið Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Lífið Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lífið Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Lífið Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Lífið samstarf Fleiri fréttir Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Stöðvaði Skarsgård á leið í kvöldverð með Björk Þessu máttu alls ekki sleppa ef þú vilt lifa lengi Nadine og Þórhildur byrja með nýtt hlaðvarp Meirihluti stjórnar Rúv vill sniðganga Eurovision Hafi sagst ætla að svíkja John Snorra Hætt við tónleika Kanye í Rússlandi Misstu þrettán ára dóttur sína Kemur unnustanum til varnar: „Hann er búinn að standa sig ekkert eðlilega vel“ Karl Th. Birgisson borinn til grafar Bein útsending: Skarsgård fyrir fullu Háskólabíói Kristín og Kolbeinn eiga von á janúarbarni Tvíburasystur fæddu börn sama dag á sama sjúkrahúsi Unnur Borg og Gugga saman í paradís Vilhjálmur sagður upplifa sig illa svikinn Bónorð í háloftunum: „Manifestaði draumamanninn“ Karl Th. jarðsunginn í dag Ástin blómstraði hjá Aroni Can og Ernu á Edition Danskur stórleikari þakklátur á Íslandi Love on the Spectrum-stjarna spókar sig á klakanum Hvað veistu um... Pólland? Pattra með pæju-padelmót Thelma og Sveinn Aron sjóðheitt par „Þetta er bara nútímavændi“ Sendi nýrri kærustu kveðju í stúkuna Stökk Ulrike Meinhof í heim hryðjuverkanna Sjá meira