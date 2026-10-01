Lífið

Leiðir skilja hjá Hrafn­hildi Helgu og Árna

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hrafnhildur Helga, fyrrverandi upplýsingafulltrúi í ráðuneyti Áslaugu Örnu, og Árni Hjaltason hafa slitið sambandi sínu.
Hrafnhildur Helga, fyrrverandi upplýsingafulltrúi í ráðuneyti Áslaugu Örnu, og Árni Hjaltason hafa slitið sambandi sínu.

Hrafnhildur Helga Össurardóttir, sjálfstætt starfandi hönnuður, og Árni Hjaltason, sem starfar við eignastýringu hjá Birtu lífeyrissjóði, hafa slitið sambandi sínu. Parið gifti sig sumarið 2023, eiga eitt barn saman og settu íbúð sína á Lokastíg á sölu í ágúst.

Hrafnhildur staðfesti tíðidin í samtali við Smartland fyrr í dag. Árni og Hrafnhildur hafa verið saman um árabil, gengu í hjónaband júní 2023 og eiga einn son saman. 

Hrafnhildur er dóttir Ingu Lindar Karlsdóttur, fjölmiðlakonu og eiganda Skot Productions, og Össurar Brynjólfssonar flugstjóra. Hrafnhildur var um tíma upplýsingafulltrúi háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytisins en er í dag sjálfstætt starfandi hönnuður.

Hjónin settu einbýlishús sitt að Lokastíg á sölu í ágúst en þau höfðu endurnýjað eignina töluvert á síðustu árum.

Tímamót Ástin og lífið

Tengdar fréttir

Dóttir Ingu Lindar selur miðbæjarperlu

Hjónin Hrafnhildur Helga Össurardóttir og Árni Hjaltason hafa sett 162 fermetra einbýlishús sitt að Lokastíg á sölu. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum og er ásett verð 172,9 milljónir króna.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.