Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, blæs á sögusagnir þess efnis að hún hafi farið í áfengismeðferð í byrjun sumars. Hún viðurkennir í samtali við Vísi að hún hafi sjálf heyrt kjaftasögur þess efnis, en að hún hafi aldrei farið á Vog enda skáli hún í sínum kokteil hvenær sem henni detti það í hug.
Inga fór í átján daga veikindaleyfi í lok maí og sagði það vera vegna flensu, en fréttastofu hafa á undanförnum vikum borist ábendingar um að ekki væri allt sem sýndist þegar hún fór í veikindaleyfi. Ýmsir vildu meina að Ingu þætti sopinn góður og hún hafi viljað taka á áfengissýkinni og látið sig hverfa í afvötnun.
Inga kannaðist vel við þessar sögusagnir og sagðist sjálf hafa heyrt af þessu og í ýmsum útgáfum. En hún sagði ekkert hæft í þessu.
„Nei, það er ekki rétt og ég skála í mínum kokteil hvenær sem mér dettur í hug, og þá er ég bara löngu fallin,“ segir Inga í samtali við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í dag.
„Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá.“
Hún kveðst ekki eiga við nokkurn áfengisvanda að etja en hún hafi þó heyrt frá fólki í kringum sig sem hafi verið spurt þessara spurninga.
„Ég var líka búin að heyra af því. En veistu, Inga hefur ekki farið á Vog.“
Eftir að Vísir hafði rætt við hana um málið í morgun fór Inga í beina útsendingu á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem hún blés aftur á þessar sögusagnir. Þar segist Inga blessunarlega hafa verið svo heppin að hafa aldrei þurft að glíma við þennan erfiða sjúkdóm sem alkóhólismi er.
Segist hún ekki vita hverjum detti það í hug að rúlla svona kjaftasögum af stað. „Þetta er eins og með annað. Fólk lýgur meira en það mígur stundum.”