Karlmaðurinn sem grunaður er um að hafa banað föður sínum í Kópavogi þann 26. júlí síðastliðinn hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 22. október á grundvelli almannahagsmuna. Hinn látni var eiginmaður þingmanns.
Þetta staðfestir E. Agnes Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Hún segir að rannsókn málsins miði vel og að lögregla telji sig vera með skýra mynd á atburði málsins. Nú sé ýmsa gagna beðið, til að mynda niðurstaða réttarmeinafræðins. Hún segir að ekki sé grunur um að vopni hafi verið beitt.
Hinn látni var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra er sá sem er í haldi, grunaður um að hafa ráðið föður sínum bana. Hann var upphaflega handtekinn 28. júlí og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald degi seinna á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þegar það varðhald rann út var hann á úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Það gæsluvarðahald hefur nú verið framlengt í tvígang.
Lilja Rafney greindi sjálf frá andláti eiginmannsins sem hét Hilmar Oddur Gunnarsson og var 72 ára að aldri. Hann hafði glímt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall.