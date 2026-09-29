Lokaáfangi vegagerðar um Gufudalssveit er í uppnámi eftir að tilboð reyndust himinhátt yfir áætluðum verktakakostnaði. Aðeins tvö tilboð bárust, það lægra frá ÞG-verktökum upp á liðlega 3.888 milljónir króna. Það er um sextíu prósentum yfir kostnaðaráætlun, sem var upp á tæplega 2.432 milljónir króna. Lægra boðið er þannig nærri 1.457 milljónum króna yfir kostnaðaráætlun.
„Þetta eru auðvitað vonbrigði,“ voru fyrstu viðbrögð Bergþóru Þorkelsdóttur vegamálastjóra en tilboðin voru opnuð hjá Vegagerðinni klukkan 14 í dag.
Hærra tilboðið barst frá Ístaki, upp á 5.992 milljónir króna. Það var 2.104 milljónum króna yfir áætluðum verktakakostnaði.
Þegar slík staða kemur upp, að tilboð reynast verulega yfir kostnaðaráætlun, hefur það stundum gerst að öllum tilboðum sé hafnað og verkið boðið út að nýju. En gæti það gerst núna?
„Ég veit það ekki. Við eigum eftir að fara yfir þetta og einnig ræða við lægstbjóðanda og sjá á hverju þetta byggir,“ sagði Bergþóra en tók fram að hún væri bara rétt búin að sjá tölurnar.
„Þetta er hrikalega hátt yfir og ekki það sem við áttum von á,“ sagði hún.
Þessi lokaáfangi endurnýjunar Vestfjarðavegar um Gufudalssveit felst í byggingu 210 metra langrar stálbogabrúar yfir Djúpafjörð sem og lagningu 4,6 kílómetra vegarkafla yfir Djúpa- og Gufufjörð. Áður er búið að leggja vegfyllingar út í firðina og smíði tveggja annarra brúa yfir firðina er komin vel á veg.
Samkvæmt útboðsauglýsingu Vegagerðarinnar eru verklok áætluð þann 1. október 2028, eftir tvö ár. Opnun tilboða var hins vegar þrívegis seinkað.
Hér má sjá örstutt myndskeið Vegagerðarinnar af brúnni:
Vegagerðin tekur fram að opnunarskýrsla feli ekki í sér niðurstöðu útboðs. Í opnunarskýrslu sé einungis birt heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val geti ráðist af fleiri valforsendum samkvæmt útboðsgögnum. Framsetning opnunarskýrslu sé með fyrirvara um hugsanlega reiknivillu og að ekki sé búið að meta gildi tilboða. Komi í ljós að fjárhæðir í opnunarskýrslu séu ekki réttar miðað við framsetningu tilboðsblaðs og leiðbeiningar um útfyllingu á því, verði leiðrétt opnunarskýrsla birt eins fljótt og unnt er.
Brúin yfir Djúpafjörð verður ein svipmesta brú landsins en jafnframt lokaáfanginn í einhverri umdeildustu vegagerð á Íslandi, sem snerist um Teigsskóg. Fjallað var um verkefnið og brúargerðina í þessari sjónvarpsfrétt Sýnar fyrir sex mánuðum:
Vegagerðin hefur boðið út nýbyggingu Vestfjarðavegar á um 4,6 kílómetra kafla yfir Djúpafjörð og Gufufjörð. Bygging 210 metra langrar bogabrúar yfir Djúpafjörð er innifalin í verkinu. Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2028.
Opnun nýs Vestfjarðavegar um Gufudalssveit seinkar enn og tilkynnti Vegagerðin í dag að brýrnar yfir Djúpafjörð og Gufufjörð, sem leysa eiga af Ódrjúgsháls, yrðu ekki tilbúnar fyrr en í árslok 2028.
Stór stund rennur upp í vegamálum Vestfirðinga á morgun þegar vegurinn umdeildi um Teigsskóg verður opnaður umferð. Í dag var jafnframt skrifað undir verksamning um næsta verkáfanga; gerð vegfyllinga yfir Djúpafjörð og Gufufjörð.
Gleði ríkti í Þorskafirði í dag þar sem fagnað var opnun nýrrar brúar yfir fjörðinn, átta mánuðum á undan áætlun. Brúin styttir Vestfjarðaveg um tíu kílómetra.