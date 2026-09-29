Eiginkona Georgis Ntentes, sem er ákærður fyrir að hafa myrt Edilsson Martin Zingara á Kársnesi, segist hafa sofið allt kvöldið og vissi ekki neitt um hvað átti sér stað.
Vitnisburður eiginkonunnar var töluvert lengri en gert var ráð fyrir og að honum loknum var dagskráin komin áttatíu mínútum yfir áætlaða dagskrá.
Hún lýsti atburðum föstudagsins 28. nóvember fyrir dómi og sagðist hafa komið heim þann dag klukkan fjögur síðdegis. Georgis hafi verið heima með ungri dóttur þeirra og hann hafi síðar farið og keypt sígarettur.
„Það var föstudagur og ég var þreytt eftir heila viku svo ég sofnaði með barninu. Þetta var í kringum átta,“ sagði hún með aðstoð túlks.
Hún hafi síðan sofið alla nóttina en rumskað þegar Ntantes kom heim í skamma stund en síðan séð hann þegar hún vaknaði morguninn eftir.
Líkt og gefið var til kynna tók vitnisburðurinn afar langan tíma og var farið ítarlega í öll smáatriði. Þar á meðal var saga um áverka Ntentes.
Við handtöku í desember 2025 var hann með áverka á hendinni og sagði í sinni skýrslu að hann hefði fengið þá bæði við vinnu sem kokkur, þegar hann aðstoðaði brotaþola við framkvæmdavinnu og vegna atviks sem varðaði dóttur hans.
Ntentes sagði sjálfur að hann hefði verið að elda með dóttur þeirra og litið af henni skamma stund. Þegar hann leit aftur var hún með hníf í hendinni sem hann greip í og skar sig.
Hann sagðist ekki hafa sagt konu sinni frá þessu þar sem hún hefði átt við geðræn vandamál að stríða á þessum tíma. Fyrir dómi segir konan að Ntentes hafi sagt henni að hann hefði misst glas og skorið sig á því. Það hafi ekki verið fyrr en í janúar sem hann sagði henni réttu söguna.
„Nóvember var mjög erfiður mánuður fyrir mig,“ sagði hún.
Sækjandi bendir á að samkvæmt skýrslutöku lögreglu þann 4. desember hafi hún heyrt söguna.
Þá voru föt Ntentes einnig mikið til umræðu. Hann sagði sjálfur að hann hefði farið heim til Zingara og síðan komið heim þar sem hann skipti um föt þar sem hann hafði blotnað út af rigningunni.
Konuna minnti að hann hefði farið í sturtu eða að minnsta kosti heyrt vatn renna. Hún var ítrekað spurð hvort hún hefði þvegið fötin hans og þá sér í lagi hvíta Nike-skó sem hann var í þetta kvöld.
Eftir þó nokkrar spurningar segist hún ekki hafa þvegið þá en þau hafi líklegast losað sig við skóna þessa helgi. Þau voru að undirbúa flutninga til Grikklands mánuði seinna og losuðu sig því við töluvert af eignum sínum.
Konan tekur fram að hún sé almennt dugleg að þvo föt og segja gestir að þvottavélin sé alltaf í gangi. Hún var einnig spurð hvort Ntantes hefði verið duglegur að þvo þvott.
„Þegar ég hef beðið hann um það,“ sagði hún og mátti sjá að Ntentas brosti og hló lágt.
Konan sagðist einungis hafa hitt Zingara einu sinni þegar þau voru bæði á veitingastað í miðbæ Reykjavíkur. Hún hafi hins vegar heyrt mikið af honum.
„Ég hef alltaf upplifað hann sem manneskju sem hefur ekki hagað sér nógu vel,“ sagði hún.
„Þú myndir ekki vilja að hann myndi passa barnið þitt.“
Hún lýsir sambýlismanni sínum til sex ára hins vegar sem rólegum manni.