Allir mennirnir breskir ríkisborgarar Samúel Karl Ólason skrifar 28. september 2026 12:19 Lögreglan er enn með mikinn viðbúnað á svæðinu og hefur fólki þorps nærri herstöðinni ekki verið hleypt aftur heim. AP/Alastair Grant Mennirnir fimm sem handteknir voru vegna gruns um að þeir væru að skipuleggja hryðjuverkaárás á breska herstöð á sunnudaginn eru allir breskir ríkisborgarar. Þeir búa allir í mismunandi hlutum Lundúna og eru á bilinu 23 til 25 ára gamlir. Í yfirlýsingu frá hryðjuverkalögreglu Bretlands segir að rannsókn málsins sé gífurlega umfangsmikil. Þá kemur fram að hvað mönnunum gekk til liggi ekki enn fyrir. Áður hefur komið í ljóst að verið sé að skoða hvort þeir tengist yfirvöldum í Íran með einhverjum hætti. Eftir að þeir voru handteknir gaf lögreglan út að þeir væru grunaðir um brot á lögum um sprengiefni en seinna meir var bætt við grun um skipulagningu hryðjuverks. Þeir voru handteknir nærri breskri herstöð sem hýsir einnig bandarískar sprengjuflugvélar sem notaðar hafa verið til árása í Íran á undanförnum mánuðum. Mennirnir voru á þremur sendiferðabílum og fundust þar sprengiefni sem talin eru vera heimagerð. Sjá einnig: Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Vegna hættunnar var stór hluti bæjarins Whelford rýmdur en til stendur að skoða seinna í dag hvort hleypa eigi fólkinu aftur til síns heima. Segist hafa séð allt að tíu menn Mennirnir voru handteknir eftir að tilkynning barst frá bónda á svæðinu um grunsamlega menn á ferðinni á sendiferðabílum. Þá hafði bóndinn séð mennina í lambhúshettum við bílana og reyndu einhverjir þeirra að fela sig þegar hún ók fram hjá þeim. BBC hefur eftir konunni að hún sé handviss um að hún hafi séð fleiri en fimm menn. Þeir hafi ekki verið færri en átta og allt að tíu. Einhverjir þeirra hafi hlaupið út í skóg þegar þeir sáu hana. Sjá einnig: Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Hún segist hafa áhyggjur af því að þessir menn séu enn á vappi um svæðið og var undrandi á því að enginn hafi sett sig í samband við hana til að ræða betur við hana um hvað hún sá þarna um nóttina. Í frétt Guardian segir að Wes Streeting, varnarmálaráðherra, hafi sagt að umrædd kona hafi ekki yfirsýn yfir málið, eftir að hún gagnrýndi yfirvöld vegna mannanna. Hún svaraði ráðherranum í morgun og sagði að það eina sem hún vissi væri að hún hefði séð þrjá grunsamlega sendiferðabíla í miðju þorpi þeirra og hóp óþekktra manna á hlaupum. „Ég veit ekki hvernig hann veit hvaða ásýnd ég er með, ég hef aldrei hitt hann.“ Hún var einnig spurð út í ummæli Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, um að mennirnir hefðu verið undir eftirliti yfirvalda. „Það er frábært en kannski hefðu þeir þurft að fylgjast aðeins betur með þeim,“ sagði bóndinn. Enn sem komið er hefur enginn nema Trump sagt að mennirnir hafi verið undir eftirliti. Það þykir skrítið að mönnunum hafi verið leyft að keyra þremur sendiferðabílum með sprengjum innanborðs inn í þorpið nærri herstöðinni, ef fylgst var með ferðum þeirra. England Bretland Hryðjuverkastarfsemi Hernaður Bandaríkin Mest lesið Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Innlent Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Erlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Fleiri fréttir Allir mennir breskir ríkisborgarar Spurði Xi hvort hann vildi kaupa bandarísk vopn Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Vilja formlega afsökun frá Selenskí Trump vill fleiri bensínháka á göturnar Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Rannsaka möguleg tengsl Íran við meinta hryðjuverkamenn Aðeins samningaviðræður geti leyst deiluna Forseti Serbíu segir af sér í skugga mótmæla Tvö lík fundin eftir að snjóðflóð lenti á búðum Yfirgefa heimili sín og flykkjast í neyðarskýlin Meintu hryðjuverkamennirnir lengi undir eftirliti Fimm handteknir og grunaðir um skipulagningu hryðjuverks Vill gera á Vesturbakkanum það sem gert var á Gasa Þúsundir tálma göngu Óraníureglunnar Hátt í þrjátíu drepnir í tveimur skotárásum Heimili rýmd nærri herflugstöð Skrúðgangan aftur leyfð þrjátíu árum eftir hryllinginn Rafflugvélin jafnar stærð innanlandsvéla Icelandair „Ég hafna samningi þeirra“ Nýr sendiherra er Búi og kannast ekki við „þjóðarmorð á hvítum“ Allt ætlaði um koll að keyra þegar grímuskylda var afnumin Gríðarlegur fjöldi fagnaði páfanum Sex látnir eftir að íbúðarbygging hrundi Stofna „samskiptarás“ til að meðhöndla gervigreind Sex ára stúlka setti heimsmet Hafi hafnað tillögu Írana um opnum Hormússunds Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Sýnir Xi lýðræðisdjásn Bandaríkjanna Reyna að banna arabíska stjórnmálaflokka Sjá meira