„Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 25. september 2026 13:36 Gummi Kíró, Guðmundur Birkir Pálmason hefur um árabil verið einn þekktasti áhrifavaldur landsins. Vísir/Vilhelm Guðmundur Birkir Pálmason betur þekktur sem Gummi kíró er sakaður um að undirbjóða áhrifavalda á markaði í gegnum umboðsskrifstofu sína Atelier Agency, sem ætluð er fyrir áhrifavalda. Áhrifavaldur segir marga hafa komið að máli við sig um undirboð umboðsskrifstofunnar, þar á meðal forsvarsmenn fyrirtækja. Það er kynlífsfræðingurinn og áhrifvaldurinn Sara Lind Annþórsdóttir sem opnar sig um mál umboðsskrifstofu á samfélagsmiðlinum TikTok. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða Atelier Agency umboðsskrifstofu Gumma kíró sem hann opnaði í mars árið 2025. Gummi baðst undan viðtali við Vísi þegar eftir því var leitað og fór fram á skriflegt erindi þess í stað. Þegar fréttin birtist hafði hann ekki svarað því erindi. „Það hafa fleiri en tíu manns haft samband við mig fyrir utan fyrirtæki, það eru sex talsins sem hafa haft samband við mig vegna málsins og lýst því yfir að þau séu ósátt með ákveðin vinnubrögð,“ segir Sara Lind Annþórsdóttir í samtali við Vísi. Hún hefur birt þrjú myndbönd um mál umboðsskrifstofu án þess þó að nefna Atelier Agency berum orðum. „Við erum á leiðinni inn á sprengjusvæði. Ég veit ég hef aðeins komið inn á tengt þessari umboðsskrifstofu og ég ætla að segja ykkur allt,“ segir Sara Lind í einu af myndböndunum. „En það sem ég ætlaði að fara yfir í er það að umboðsskrifstofa sé að reyna að draga niður verðin tengt auglýsingum áhrifavalda sem btw áhrifavaldar á Instagram þurftu að berjast ógeðslega mikið fyrir að verðin yrðu sanngjörn fyrir áhrifavalda, það var barist fyrir því mjög lengi, svo ætlar umboðsskrifstofa að fara að bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt. Þetta er galið dæmi.“ @saralindtiktok ♬ original sound - Sara Lind 🍒 Sara er ekki eini áhrifavaldurinn sem tjáir sig óbeint um málið en áhrifavaldurinn Selma Soffía Guðbrandsdóttir gerir það einnig í færslu á TikTok. Þar nefnir hún ekki Atelier beinum orðum en tekur þó fram að það séu ekki margar umboðsskrifstofur á Íslandi þannig flestir fatti líklega hvaða stofu hún eigi við. „Ég byrjaði í byrjun árs og ég hætti í byrjun árs. Ég hætti frekar hratt út af því að mér fannst þetta ekki vera það sem ég hélt og ég var einmitt, eins og margir segja, með einhverja skrýtna tilfinningu og að mínu mati kannski ekki alveg eins, alveg eins og ég hefði haldið að umboðsmenn og umboðsskrifstofur ættu að virka. Svona alveg eins og umræðan er búin að snúast um. Þannig að já, án þess að nefna nein nöfn eða segja eitthvað slæmt að þá langaði mig bara að koma með þetta litla input og segja við fólk og áminna fólk að virkilega, virkilega kynna sér málin og biðja um samninga. Vera viss um að allt commission meiki sense og bara kynna ykkur hvað umboðsmaður á að gera fyrir ykkur raunverulega því þeir eiga auðvitað að vinna fyrir ykkur, þið eruð ekki starfsmennirnir hans.“ @selmasoffia Langaði bara að koma með mitt input og að sama skapi finnst mér mikilvægt að upplýsa fólk og hvetja fólk til að kynna sér hlutina og hvernig markaðsmál og umboðssmenn virka 🙏🏼🤍 #íslenskttiktok #fyrirþig #fyp ♬ original sound - selmasoffia „The math is not mathing“ Sara Lind segist eiga við það að tölurnar yfir þær greiðslur sem áhrifavaldar fái greitt á umboðsskrifstofunni séu langt neðar en það sem eðlilegt geti talist í áhrifavaldabransanum. Skrítið sé hvernig umboðsmaðurinn tali um áhrifavalda á sínum snærum sem krakka. Að hverju snúa áhyggjur forsvarsmanna þessa fyrirtækja sem hafa haft samband við þig? „Áhyggjur þeirra snúa að því hvernig verið er að verðleggja samstarfið, einn í markaðsmálunum sagði við mig: The math is not mathing og spurði mig bara: Hvernig meikar þetta sense? Það er eitthvað skrítið í gangi þarna og verið að setja út á hvað hann rukkar fyrir sýningar, miðað við fjölda áhrifavalda. Svo er verið að bjóða á viðburði þar sem eru fríar veitingar og frítt activity en lögð mikil áhersla á að þau birti efni á sínum miðlum á sama tíma, ég myndi segja að það væri vinnuferð en ekki boð.“ @saralindtiktok ♬ original sound - Sara Lind 🍒 Sara segir að áhrifavaldar hafi barist mikið fyrir því að fá eðlilega borgað fyrir sína vinnu, samfélagsmiðlar hafi sýnt sig sem einn öflugasta auglýsingavettvanginn í boði. Hún segist hafa séð sig knúna til að opna sig um málið vegna fjölda þeirra sem hafi komið að máli við hana og ekki séð farir sínar sléttar eftir samstarf við umboðsskrifstofuna. „Mér fannst ósanngjarnt hve margir upplifðu að þau væru vandamálið og héldu að þau væru ein í þessu og héldu að það hefði verið komið svona fram við þau út af því hvernig þau eru, á meðan það er verið að koma svona fram við ótrúlega marga og þá myndi ég nú halda að vandamálið væri annars staðar en hjá öllum þessum einstaklingum.“ Hún segist sérstaklega gera athugasemd við það hvernig sjálfstraust sé brotið niður á umboðsskrifstofunni. Hún viti af dæmum um fólk sem hafi ekki haft í sér að birta neitt á samfélagsmiðlum eftir að hafa verið á mála hjá umboðsskrifstofunni. „Það segir ótrúlega mikið, þarna er manneskja sem póstar mjög miklu og gæti náð mjög langt en upplifði að hún væri brotin niður og hefur ekki póstað síðan. Mér finnst það segja mjög mikið.“ @saralindtiktok Replying to @Braveboy Binfest ♬ original sound - Sara Lind 🍒 Samfélagsmiðlar Kjaramál Mest lesið „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ Lífið Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Lífið Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu Bíó og sjónvarp „Það voru margir með tár á hvarmi“ Lífið Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Lífið Léleg lokasena skemmir ágætt leikrit Menning Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Lífið „Ég hef svo margar spurningar fyrir Georg Bjarnfreðarson!“ Lífið samstarf Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum Lífið Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Lífið Fleiri fréttir Laug um að Jay-Z hefði nauðgað henni „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ „Það voru margir með tár á hvarmi“ Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? 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