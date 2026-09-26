Menning

Mál­verk af Dana­konungi vekur at­hygli

Agnar Már Másson skrifar
Málverkið var afhjúpað í gærkvöldi.
Málverkið var afhjúpað í gærkvöldi. Getty

„Kannski hefði konungurinn átt að velja annan listamann,“ skrifar listagagnrýnandi Politiken um nýafhjúpað portrettmálverk af Friðriki Danakonungi. Skiptar skoðanir eru á verkinu.

Næstum þriggja metra hátt portrettmálverk af Friðriki konungi hefur vakið mikla umræðu meðal Dana á samfélagsmiðlum.

Í gærkvöldi var hulunni svipt af verkinu við hátíðarkvöldverð í Riddarasalnum í Friðriksborgarhöll í Hillerød, þar sem málverkið hangir nú við hlið málverka af fyrri konungum og drottningu. Málverkið er eftir Cathrine Raben Davidsen, einn af fremstu samtímalistamönnum Danmerkur.

Málverkið af Friðriki konungi er fyrsta opinbera portrettmálverkið af honum sem konungi.

Konungsfjölskyldan birti myndskeið af því þegar hulunni var svipt af málverkinu en af kommentakerfinu að dæma virðast Danir missáttir.

Telja margir að nefi konungsins hafi ekki verið gerð góð skil. Sumir telja að málverkið líkist frekar Jóakim prins, bróður Friðriks.

Cathrine Davidsen listmálari hefur unnið að málverkinu í tvö ár en í samtali við TV2 segir hún að kóngurinn hafi sjálfur málað blómin á málverkinu.

Listasagnfræðingurinn Thyge Christian Fønss-Lundberg segir þó við B.T. að um „glæsilegt listaverk“ sé að ræða. „Ég segi gjarnan að vel heppnað portrett eigi að líkjast bæði fyrirsætunni og listamanninum, þannig að auðvitað vill maður geta séð hvern portrettið sýnir, en maður vill líka geta séð hvaða málari hefur gert það,“ segir hann.

Gagnrýnadi Politiken gefur málverkinu aftur á móti þrjú hjörtu af sex og hann spyr hvort konungurinn sé yfir höfuð líkur sjálfum sér.

Friðrik X Danakonungur Myndlist Danmörk Kóngafólk


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