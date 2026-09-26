Málverk af Danakonungi vekur athygli Agnar Már Másson skrifar 26. september 2026 11:33 Málverkið var afhjúpað í gærkvöldi. Getty „Kannski hefði konungurinn átt að velja annan listamann,“ skrifar listagagnrýnandi Politiken um nýafhjúpað portrettmálverk af Friðriki Danakonungi. Skiptar skoðanir eru á verkinu. Næstum þriggja metra hátt portrettmálverk af Friðriki konungi hefur vakið mikla umræðu meðal Dana á samfélagsmiðlum. Í gærkvöldi var hulunni svipt af verkinu við hátíðarkvöldverð í Riddarasalnum í Friðriksborgarhöll í Hillerød, þar sem málverkið hangir nú við hlið málverka af fyrri konungum og drottningu. Málverkið er eftir Cathrine Raben Davidsen, einn af fremstu samtímalistamönnum Danmerkur. Málverkið af Friðriki konungi er fyrsta opinbera portrettmálverkið af honum sem konungi. Konungsfjölskyldan birti myndskeið af því þegar hulunni var svipt af málverkinu en af kommentakerfinu að dæma virðast Danir missáttir. Telja margir að nefi konungsins hafi ekki verið gerð góð skil. Sumir telja að málverkið líkist frekar Jóakim prins, bróður Friðriks. Cathrine Davidsen listmálari hefur unnið að málverkinu í tvö ár en í samtali við TV2 segir hún að kóngurinn hafi sjálfur málað blómin á málverkinu. Listasagnfræðingurinn Thyge Christian Fønss-Lundberg segir þó við B.T. að um „glæsilegt listaverk“ sé að ræða. „Ég segi gjarnan að vel heppnað portrett eigi að líkjast bæði fyrirsætunni og listamanninum, þannig að auðvitað vill maður geta séð hvern portrettið sýnir, en maður vill líka geta séð hvaða málari hefur gert það,“ segir hann. Gagnrýnadi Politiken gefur málverkinu aftur á móti þrjú hjörtu af sex og hann spyr hvort konungurinn sé yfir höfuð líkur sjálfum sér. View this post on Instagram A post shared by Kongehuset 🇩🇰 (@detdanskekongehus) Friðrik X Danakonungur Myndlist Danmörk Kóngafólk Mest lesið „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Lífið Segir stjórnendur Ungfrú Ísland hafa gert upp á milli keppenda Lífið Fréttatía vikunnar: Kíró, tár og ræningjarenna Lífið Málverk af Danakonungi vekur athygli Menning „Bjóða upp á einhverja díla sem meika engan sens og undirbjóða allt“ Lífið Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Lífið Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu Bíó og sjónvarp „Ég hef svo margar spurningar fyrir Georg Bjarnfreðarson!“ Lífið samstarf Taka upp Netflix þætti í miðbænum og Tina Fey óvæntur gestur Lífið „Það voru margir með tár á hvarmi“ Lífið Fleiri fréttir Málverk af Danakonungi vekur athygli Léleg lokasena skemmir ágætt leikrit Þura Stína nýr stjórnandi HönnunarMars Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Frægir í fjöri yfir framtíðinni Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Kanónur komu saman í Hveragerði Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Skúli Tómas, Herbert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Þórdís Zoëga sló í gegn í Kaupmannahöfn Svandís í ritstjórastól Kjánalegustu augnablikin í umræðunni um aðildarviðræður Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman Orgel Grensáskirkju fékk nýtt líf í Saurbæ Eitt myndband selji upp heilu lagerana Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Sjá meira