Hversu vel fylgdist þú með fréttum í vikunni sem leið? Spreyttu þig á Fréttatíunni til þess að komast að því. Í Fréttatíu vikunnar beinum við kastljósinu bæði að því sem gerðist hér heima og erlendis.
Láttu á reyna hér fyrir neðan og sjáðu hversu mörg stig þú hefur upp úr krafsinu. Líkt og áður er einungis sæmdin og montrétturinn í verðlaun.
Fréttatían birtist vikulega á laugardagsmorgnum klukkan 6 og Krakkatían kemur á sama tíma á sunnudögum. Spreyttu þig á eldri Fréttatíum hér og Krakkatíum hér.
Ef þig þyrstir svo í enn meira þá getur þú kíkt á spurningaflokkinn Hvað veistu um...? þar sem spurt er um ólík umfjöllunarefni.