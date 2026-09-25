Lífið

Svín út um allt í fal­legu ein­býli Björns Braga

Stefán Árni Pálsson skrifar
Björn Bragi tók vel á móti Sindra.
Björn Bragi tók vel á móti Sindra.

Skemmtikrafturinn Björn Bragi Arnarson var gestur í síðasta þætti af Heimsókn.

Hann hefur komið sér vel fyrir í fallegu einbýlishúsi úti á Seltjarnarnesi.

Björn er augljóslega mikill smekkmaður enda er húsið fallega hannað að innan og tók hann sjálfur margar ákvarðanir þegar að því kom.

En í vinahópi Björns er hann kallaður Svínið. Hann elskar í raun svín og það sést vel á heimili hans eins og sjá má hér að neðan.

Þeir sem vilja sjá þáttinn í heild sinni geta gert það á streymisveitunni Sýn+.

Klippa: Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga
Heimsókn Hús og heimili


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