Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Stefán Árni Pálsson skrifar 25. september 2026 10:33 Björn Bragi tók vel á móti Sindra. Skemmtikrafturinn Björn Bragi Arnarson var gestur í síðasta þætti af Heimsókn. Hann hefur komið sér vel fyrir í fallegu einbýlishúsi úti á Seltjarnarnesi. Björn er augljóslega mikill smekkmaður enda er húsið fallega hannað að innan og tók hann sjálfur margar ákvarðanir þegar að því kom. En í vinahópi Björns er hann kallaður Svínið. Hann elskar í raun svín og það sést vel á heimili hans eins og sjá má hér að neðan. Þeir sem vilja sjá þáttinn í heild sinni geta gert það á streymisveitunni Sýn+. Klippa: Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Heimsókn Hús og heimili Mest lesið Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Lífið Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu Bíó og sjónvarp Léleg lokasena skemmir ágætt leikrit Menning Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Lífið Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Lífið Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum Lífið Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Lífið Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Lífið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Lífið „Ég hef svo margar spurningar fyrir Georg Bjarnfreðarson!“ Lífið samstarf Fleiri fréttir Svín út um allt í fallegu einbýli Björns Braga Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? Kærasta Love Island stjörnunnar Davide í fangelsi Birgitta mætti sem fimleikakona, markmaður, leikmaður og þjálfari Taylor og Taylor nefndu barnið Taylor Þú trúir ekki hvað lögreglan gerði við sönnunargagnið Greiðir sér hálfan milljarð í arð Bandarísk sjónvarpsstjarna spókaði sig um í miðbænum „Rosalegt brot á mínu einkalífi“ Edda með tárin í augunum Fyrrverandi maður Clancy á von á barni Kynlífsstunur og sjálfsfróun á tískusýningu Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Arnaldur græddi 113 milljónir og Yrsa tuttugu Í kossaflensi á listasýningu Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Misstu sig þegar sigurinn var í höfn Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Cindy Crawford óhuggandi eftir andlátið „Mjög óraunveruleg og full af ást“ Hvað veistu um… Djúpavog? Gjörningur til heiðurs pabba sem féll fyrir eigin hendi Ein heitasta leikkona landsins á lausu Einstakt einbýli Sigurðar og Láru Stjörnum prýdd fyrsta frumsýning vetrarins Heyrir aftur hljóð sem höfðu verið horfin í mörg ár Sonur Cindy Crawford er látinn Stjörnulífið: „Fer þér ekki vel, þessi drjóli“ Sjá meira