Fyrrverandi keppandi í Ungfrú Ísland fullyrðir að stjórnendur hafi gert upp á milli keppenda og komið illa fram við einstaka keppendur. Framkvæmdastjóri þvertekur fyrir ásakanirnar og segir ósætti hafa verið á milli hennar og keppandans sem ekki eigi heima í fjölmiðlum.
Erla Talía Einarsdóttir var átján ára þegar hún keppti í Ungfrú Ísland árið 2025. Núna ári síðar hefur hún birt TikTok-myndband um reynslu sína af keppninni.
Hún ítrekar að þetta sé einungis hennar eigin reynsla af keppninni og nefnir hvorki nafn keppninnar á nafn né nafn eigandans. Gera má hins vegar ráð fyrir því að þar tali hún um keppnina Ungfrú Ísland sem hún tók þátt í árið 2025 sem Ungfrú Geysir.
Fréttastofa ræddi við Erlu og aðspurð af hverju hún ákvað að stíga núna fram segist hún ekki hafa þorað því fyrst eftir keppnina.
„Ég var hreinlega hrædd. Núna er ég búin að átta mig á því að það er ekkert sem þau geta gert. Ég geri þetta líka í von um að aðrar þori að stíga fram og segja eitthvað líka. Ég er ekki að spila sem eitthvað fórnarlamb heldur vil ég hjálpa fleiri stelpum og vara yngri stelpur við þessu,“ segir hún.
Fjöldi fyrrverandi keppenda hefur haft samband við hana og er hún búin að stofna hóp þar sem þær geta deilt reynslu sinni.
Fréttastofa ræddi einnig við Manuelu Ósk Harðardóttur, framkvæmdastjóra Ungfrú Íslands, sem segir það miður að reynsla Erlu af keppninni hafi verið neikvæð. Hins vegar séu ýmsar rangfærslur í myndskeiði hennar.
Í myndskeiðinu segir Erla að áður en keppnin sjálf fór fram hafi teymið, sem samanstendur af Manuelu Ósk Harðardóttur, framkvæmdastjóra Miss Universe Iceland, og fyrrverandi keppendum, þegar verið búið að velja sína uppáhaldskeppendur.
@erla.einars @Paradísa 🧚🏼♀️✨️ ♬ Sunday Brunch Bossa - Bossa Nova Terrace
Nefnir Erla dæmi þar sem að við æfingar hafi teymið litið upp úr símanum í örskamma stund til að sjá sína uppáhaldskeppendur ganga yfir sviðið en annars varla yrt á aðra. Þessir keppendur fengu einnig sérstaka ráðgjöf og leiðbeiningar. Í samtali við fréttastofu segir Erla að þessir keppendur hafi allir komist í að minnsta kosti topp tíu.
Hún minnist þess einnig að allir keppendurnir hafi staðið saman í röð og Manúela hafi gengið upp að ákveðnum keppanda og gefið henni einni súkkulaði.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem keppandi gagnrýnir stjórnendur keppninnar. Helena Hafþórsdóttir O'Connor stóð uppi sem sigurvegari keppninnar árið 2025 en sleit síðan öllum tengslum við hana. Helena sagði í viðtali á Vísi að hún hefði verið skráð úr keppni í Taílandi í hennar óþökk og verið gert að greiða sekt vegna þessa.
Helena og Kristín Anna Jónsdóttir, sem bar titilinn Miss Cosmo Iceland 2025 og sagði síðan skilið við samtökin, eru báðar búnar að bregðast við færslu Erlu. Þær þakka báðar Erlu fyrir að stíga fram og segja frá sinni upplifun.
Keppninni er skipt í nokkra liði og þar á meðal er svokallað opnunaratriði þar sem keppendur klæðast sams konar kjólum og dansa. Erla segist hafa farið í verslunina þar sem kjólarnir voru til sölu og skoðað þá.
„Þegar við fórum í myndatöku fyrir annað fyrirtæki áttum við að fara í búðina og sækja fötin og ég var bara átján ára og fór bara í þessa verslun,“ segir hún.
Erla segist síðan hafa gengið að afgreiðsluborðinu og ætlað að spyrja hvort hún væri með réttan kjól en afgreiðslustúlkan spurt hvort hún væri þátttakandi. Þegar Erla játaði því setti afgreiðslustúlkan föt í poka og rétti henni. Erla sýndi svo hinum keppendunum kjólana en skömmu síðar hafi henni verið réttur sími þar sem Manuela Ósk var á línunni.
„Hún var að segja hversu ómerkileg ég væri því ég væri bara ein af keppendunum og ég ætti ekki að geta fengið nein föt frá þessu fyrirtæki. Svo var hún farin að hóta að ætla að láta reka starfsmanninn sem afgreiddi kjólana,“ segir Erla í myndskeiðinu.
Hún bætir því við í samtali að Manuela hafi kallað hana furðulega, sem fór fyrir brjóstið á henni. Einnig hafi hún verið spurð „hver hún haldi að hún sé“ og sögð ómerkileg.
Aðspurð segist Manuela að það vanti ýmislegt í sögu Erlu.
„Það er ástæða fyrir því að við stjórnendur vorum ósáttar við það sem hún gerði, það er ekkert að ástæðulausu. Það að ég hafi öskrað á ekki við nein rök að styðjast en við vorum ósátt við hennar framkomu. Það er eitthvað sem mér finnst ekki við hæfi að vera að ræða í fjölmiðlum,“ segir hún.
„Þetta stangast á við reglur keppninnar og hreint og beint siðferði og hún verður að geta tekið því að það verði ekki allir ánægðir.“
Hún tekur fram að ekki sé hægt að taka TikTok-myndskeiði sem heilögum sannleik og hún sé mjög til í það að setjast niður með Erlu og ræða málin.
„Það geta allir sagt allt í dag á TikTok eða á samfélagsmiðlum og það geta allir logið upp á alla ef þeir kjósa að gera það. Það er ekki að ástæðulausu að það varð ósætti og allt sem ég segi um okkar ásetning í keppninni um að upplifun sé góð fyrir keppendur, það stendur.“
Að sögn Erlu kom hár kostnaður við þátttöku henni mikið á óvart. Til að mynda þurfti að greiða 130 þúsund krónur fyrir þátttöku auk þess að kaupa dýra kjóla og skó. Einnig hafi verið hægt að fá einkakennslu í göngulagi og hvernig best væri að svara spurningum en einn tími hafi kostað tuttugu þúsund krónur.
Hún hafi spurt af hverju kostnaðurinn væri svo hár en fengið óskýr svör.
Að lokum minnist Erla á samning sem henni var gert að skrifa undir. Hún hafi spurt hvað myndi gerast ef hún myndi ekki skrifa undir og henni tjáð að ef hún myndi ekki skrifa undir mætti hún ekki stíga á sviðið.
Sömuleiðis þyrfti hún að greiða tvö hundruð þúsund króna sekt sem allir sem hætta í keppninni þurfa að greiða.
Manuela tekur fram að allur kostnaður við þátttöku er listaður á heimasíðu keppninnar og kemur fram í viðtali sem stúlkurnar þurfa að fara í til að taka þátt. Á heimasíðunni segir að það kosti 130.00 krónur að taka þátt og fyrir þá upphæð fá keppendur meðal annars kjól fyrir opnunaratriðið, sundföt, myndatöku, hótelgistingu, þjálfun fyrir keppnina og aðstoð frá hárgreiðslumeisturum og förðunarfræðingum.
Einnig er tekið fram að skuli þátttakandi hætta við að taka þátt eftir að ferlið hefst þarf hann að greiða 22 þúsund króna sekt en ekki tvö hundruð þúsunda líkt og kom fram í myndbandinu.*
Myndskeiðið hefur hlotið töluverða athygli á TikTok og hefur Miss Iceland birt færslu á Instagram af umræddum samningi og yfirlýsingu.
„Okkur þykir miður að heyra þegar keppandi hefur ekki átt góða upplifun af keppninni. Við viljum geta hlustað á slíka reynslu af opnum huga og erum alltaf opin fyrir því að ræða málin í persónu. Þess vegna skiptir okkur líka máli að birta reglurnar sjálfar og vera skýr um hvað þær þýða,“ segir í færslunni.
Í samningnum eru listaðar reglur um mætingu, dvöl keppendanna á hótelherbergi og loforð um að ganga snyrtilega um. Einnig segir þar að koma eigi fram við teymi, styrktaraðila, sjálfboðaliða og aðra keppendur af virðingu og kurteisi.
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„Keppendur í Ungfrú Ísland skrifa undir reglur fyrir keppnisdagana. Við birtum þær hér því okkur finnst mikilvægt að allir geti séð hvað stendur í skjalinu,“ segir í færslunni.
Neðst í samningnum kemur fram að hljóti keppandi titil frá styrktaraðilum keppninnar samþykki keppandinn að starfa fyrir fyrirtækið án endurgjalds og eingöngu í skiptum fyrir vörur. Samstarfið felist til dæmis í myndatökum og auglýsingum á samfélagsmiðlum.
*Uppfært 19:25: fram kom í fyrri útgáfu greinarinnar að á heimasíðu keppninnar stæði að það kostaði tvö hundruð þúsund krónur að hætta keppni. Um sérlega meinlega innsláttarvillu var að ræða. Það kostar, líkt og kemur skýrt fram á heimasíðunni, 22 þúsund krónur.