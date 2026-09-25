Í skilaboðum sem Guðmundur Ingi Kristinsson fékk fyrir afsögn sína var honum sagt að leiðtogar ríkisstjórnarinnar hefðu tekið ákvörðunina um brotthvarf hans. Sömu skilaboðum fylgdi tillaga að yfirlýsingu um að hann hefði sjálfur ákveðið að hætta.
„Svarið er nei,“ sagði Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra á Alþingi í gær, spurð hvort forystumenn ríkisstjórnarinnar hefðu ákveðið að Guðmundur þyrfti að fara úr embætti.
Guðmundur Ingi tilkynnti afsögn sína 8. janúar, eftir að hafa gengist undir hjartaaðgerð fyrir jól. Hann vísaði til veikinda og kvaðst ætla að einbeita sér að bata og snúa aftur á Alþingi þegar heilsan leyfði.
Við ráðherraskiptin tók Inga við mennta- og barnamálaráðuneytinu en Ragnar Þór Ingólfsson við félags- og húsnæðismálaráðuneytinu af henni.
Guðmundur sagði sig úr Flokki fólksins 13. apríl og vísaði til trúnaðarbrests vegna persónulegra samskipta innan flokksins. Hann situr nú á Alþingi utan flokka.
„Að svo stöddu mun ég ekki tjá mig frekar um þessa ákvörðun,“ sagði hann í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér þann dag.
Tæpum fimm mánuðum síðar, 10. september, ræddi hann málið í Morgunvaktinni á Rás 1. Hann tengdi úrsögnina við aðferðina sem hefði verið beitt við brotthvarf sitt úr ráðherrastól og sagðist ætla að gera hreint fyrir sínum dyrum fljótlega.
Hann vísaði einnig til atburða sem vörðuðu fjölskyldu hans og bætti við: „… síðan vatt það upp á sig sem ég mun skýra seinna meir.“
Viku síðar, í viðtali við RÚV 17. september lýsti Guðmundur samskiptum Ingu við eiginkonu sína á þriðja degi jóla. Inga hefði viljað hitta hann á sjúkrastofunni vegna þess að henni þætti hann hafa verið of lengi frá störfum.
„Ég yrði bara að hætta sem ráðherra,“ sagði Guðmundur um erindið. Eiginkona hans hefði hafnað heimsókninni og talið samtalið geta beðið þar til hann kæmi heim.
Í kvöldfréttum RÚV sama dag sagði Inga að hún hefði hringt „til þess að spyrja hvernig Guðmundur hefði það og hvort hann gæti tekið á móti gestum“.
Hún sagði einnig um afsögnina að „það var hann sem sagði því af sér“.
Í gær voru birt skilaboð frá Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur, þáverandi aðstoðarkonu Guðmundar. Hún er eiginkona Ragnars Þórs, sem tók sæti í ríkisstjórninni við brotthvarf Guðmundar.
„Þessi ákvörðun er eingöngu valkyrjanna en ekki þeirra sem sitja eftir í flokknum,“ skrifaði hún.
Með valkyrjunum er átt við Ingu, Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra, formenn stjórnarflokkanna þriggja.
Guðbjörg lýsti tveimur leiðum: að tilkynna veikindaleyfi og snúa aftur á Alþingi þegar heilsan leyfði eða fara í stríð. Hún varaði við því að síðari leiðin gæti reynst bæði Guðmundi og flokknum erfið.
Snorri Másson spurði Ingu á Alþingi í gær hvort forystumenn ríkisstjórnarinnar hefðu tekið sérstaka ákvörðun um að Guðmundur þyrfti að fara. Hann spurði einnig hvort Guðbjörg hefði sent skilaboðin að eigin frumkvæði og í óþökk Ingu.
Auk neitunarinnar í upphafi svarsins sagði Inga:
„Guðmundur Ingi Kristinsson sagði sjálfur af sér embætti.“
Stefán Vagn Stefánsson hafði spurt Ingu hvort hún hefði haft afskipti af afsögn Guðmundar og vísað til skilaboða aðstoðarkonunnar.
Í fyrra svari sínu til hans á Alþingi í gær kallaði Inga skilaboðin „einstaklega hlý og falleg“.
Í síðara andsvari sínu sagði Stefán Vagn að Inga hefði ekki svarað spurningunni. Hann gagnrýndi að hún lýsti skilaboðunum sem hlýjum og fallegum þótt þar væri talað um stríð.
Inga sagði í síðara svari sínu að Stefán Vagn tæki póstinn „úr samhengi“ og bætti við:
„Ég sá ekki þennan póst, ég sá hann bara í fjölmiðlum í morgun.“
Hún kallaði samskiptin „persónuleg skilaboð“ og sagði aðstoðarmann Guðmundar hafa verið „að aðstoða hann eftir bestu getu“. Hún sagði að þau hefðu lagt sig fram við að hjálpa Guðmundi að stíga frá embættinu „með reisn“.
Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins spurði Ingu á Alþingi í gær hvort hún vildi biðja Guðmund eða þjóðina afsökunar á að hafa sagt ósatt.
Í svari sínu vísaði Inga til þess „í hversu stóra aðgerð Guðmundur Ingi fór“. Hún sagði að „mennta- og barnamálaráðuneytið gæti ekki svo vikum og jafnvel mánuðum skipti verið án öruggrar forystu“.
Í umfjöllun RÚV um skilaboðin er Sigurjón Arnórsson, aðstoðarmaður Ingu Sæland, sagður hafa rætt við Guðmund um hvernig hann ætti að tilkynna afsögnina. Guðmundur sagði Ingu hafa sent aðstoðarmann sinn til að leiðbeina sér um það.
Í upphafi skilaboða Guðbjargar kom fram að Sigurjón hefði hringt í hana og sagt henni frá samtali sínu við Guðmund.
Guðbjörg sagðist sjálf fyrst hafa frétt af breytingunum þegar frétt birtist á RÚV daginn áður.
Inga lýsti á Alþingi í gær heimsókn sinni og Kristrúnar til Guðmundar eftir að hann kom af sjúkrahúsi. Í ræðu sinni sagði hún um heimsóknina:
„… þar sem við sátum með honum í vel á annan tíma …“
Um stöðuna að fundi loknum sagði hún að Guðmundur hefði ætlað að „gefa sér stundarkorn til að taka ákvörðun“ um framhaldið.
Í viðtali við Vísi í gær sagði Kristrún að brotthvarfið hefði verið rætt milli formanna stjórnarflokkanna og víðar.
Spurð hvort hún hefði orðið vör við þrýsting frá Ingu á Guðmund svaraði hún:
„Guðmundur Ingi tók þessa ákvörðun sjálfur. Þetta var rétt ákvörðun.“
Þegar hún var spurð hvort Inga hefði rætt mögulega afsögn áður en Guðmundur sagði af sér vísaði hún til góðra samskipta formannanna og þess að eðlilegt væri að ræða slík mál þeirra á milli.
Guðmundur sagði í viðtali við Vísi í gær að viðbrögð Ingu og Ragnars Þórs hefðu orðið til þess að hann birti skilaboðin. Honum líkaði illa að frásögn hans væri dregin í efa og að sögur gengju um fjölskyldu hans.
Ragnar Þór hafði sagt ummæli Guðmundar ekki svaraverð þegar RÚV leitaði viðbragða hans á þriðjudag. Ragnar Þór sagðist jafnframt ekkert hafa um samskipti eiginkonu sinnar við Guðmund að segja.
Guðmundur gagnrýndi í viðtali við Vísi í dag að Inga hefði lýst fundinum með Kristrúnu á Alþingi.
„Þetta var ráðherrafundur sem um gildir trúnaður,“ sagði hann.
Hann kvaðst hafa birt skilaboðin vegna þess að hann hefði talið sig til þess knúinn. Inga hafði ekki þegið viðtalsboð fréttastofu þegar fréttin var birt fyrir hádegi.
„Og nú er þessu bara lokið af minni hálfu,“ sagði Guðmundur.
Fréttastofa hefur reynt í dag að fá viðbrögð frá Ingu Sæland, Kristrúnu Frostadóttir, Ragnari Þór Ingólfssyni auk Guðbjargar Ingu Magnúsdóttur en án árangurs.