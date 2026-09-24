Lögregluembættum landsins verður fækkað úr níu í þrjú gangi tillögur dómsmálaráðherra eftir. Þannig verður eitt embætti á suðvesturhorninu, annað á norður- og vesturhluta landsins og þriðja á suður- og austurhluta landsins.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hyggst í nóvember leggja fram frumvarp til breytinga á lögreglulögum og gengið verður enn lengra í sameiningu lögregluembætta en áður stóð til.
Í þingmálaskrá kemur fram að áformað sé að fækka embættunum niður í fjögur eða fimm, með það að markmiði að ná fram aukinni skilvirkni og samlegð. Nú stendur hins vegar til að fækka þeim niður í þrjú.
Í kynningarefni kemur fram að verði þetta að lögum muni 64,6% stöðugilda lögreglunnar vera hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, 20,5% hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, eystra, Vesturlandi og Vestfjörðum og 14,9% hjá lögreglunni á Austurlandi, Suðurlandi og í Vestmannaeyjum.
Áformin voru kynnt ríkisstjórn og fulltrúum lögreglu í maí. Niðurstaða þessa samráðs segir Þorbjörg hafa verið að mest jafnvægi í stærð embætta á milli næðist með þremur embættum og að samvinna og skipulag yrði betra.
Hún fór sjálf sömuleiðis í hringferð um landið og ræddi við starfsfólk lögreglu. Þar hafi hún fundið fyrir ákalli um að sameina embættin.
„Það er staðreynd að allt landslag afbrota á Íslandi hefur breyst mjög mikið á innan við tíu árum. Síðustu skipulagsbreytingar hjá lögreglu eru líka tíu ára gamlar og lögreglan sjálf hefur kallað eftir því að embættin verði efld með því að þau verði færri og stærri,“ segir hún.
Fleiri muni starfa innan hvers umdæmis.
„Minni embættin verða þá ekki föst í því að veita stoðdeildir og þjónustur. Þetta verða meiri miðlægar einingar og lögregla geti farið að einbeita sér meira að því sem þeir gera best sem er löggæsla.“
Dómsmálaráðherra áréttar að engar uppsagnir fylgi þessum breytingum og að ekki sé ráðist í þær í hagræðingarskyni.
„Eg er að horfa til þess hvernig skipulag lögreglunnar geti best stutt við störf lögreglu í landinu. Þess vegna er það skýrt að lögreglustöðvum hringinn í kringum landið verður ekki fækkað og að starfsfólk lögreglunnar myndi sjálfkrafa flytjast í ný umdæmi. Við erum ekki að fækka starfsfólki, þvert á móti er það ætlun mín að geta haldið áfram að fjölga lögreglumönnum í landinu,“ segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.