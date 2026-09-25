Innlent

Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðu­stól Al­þingis

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir

Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður og fyrrum ráðherra segir Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis í gær. Honum er þó létt að sannleikur málsins sé loks kominn fram.

Rætt verður við Guðmund Inga í hádegisfréttum Bylgjunnar en þar ræðir tjáir hann sig um viðbrögð Ingu Sæland og umræðuna um málið á Alþingi í gær.

Sjúkratryggingar og SÁÁ ætla að endurskoða samninga sín á milli eftir fjaðrafok í kringum starfsemi samtakanna síðustu vikurnar. Formaður SÁÁ verður í viðtali í hádegisfréttum þar sem fram kemur að mönnunarvandi er enn til staðar hjá samtökunum.

Flugvirkjar og Icelandair funda í fyrsta sinn í dag eftir að verkfallsaðgerðum var aflýst fyrr í vikunni og ríkissáttasemjari segir mikilvægt að halda til haga að ekki sé byrjað á núlli í viðræðunum. Þá verður fjallað um atvinnuleysi hér á landi en atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum hefur fjölgað mikið síðasta árið.

Kvikmyndahátíðin RIFF var sett í gær og var opnunarmyndin heimildamynd um för Jons Snorra upp á tind fjallsins K2. Rætt verður við hátíðarstjórnanda í fréttum.

Í íþróttum verður fjallað um Olís-deild karla í handbolta þar sem fram fór Hafnarfjarðarslagur í gær sem og spennandi leiki í Bestu deild kvenna í kvöld.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

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