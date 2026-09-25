Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Smári Jökull Jónsson skrifar 25. september 2026 11:46 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður og fyrrum ráðherra segir Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis í gær. Honum er þó létt að sannleikur málsins sé loks kominn fram. Rætt verður við Guðmund Inga í hádegisfréttum Bylgjunnar en þar ræðir tjáir hann sig um viðbrögð Ingu Sæland og umræðuna um málið á Alþingi í gær. Sjúkratryggingar og SÁÁ ætla að endurskoða samninga sín á milli eftir fjaðrafok í kringum starfsemi samtakanna síðustu vikurnar. Formaður SÁÁ verður í viðtali í hádegisfréttum þar sem fram kemur að mönnunarvandi er enn til staðar hjá samtökunum. Flugvirkjar og Icelandair funda í fyrsta sinn í dag eftir að verkfallsaðgerðum var aflýst fyrr í vikunni og ríkissáttasemjari segir mikilvægt að halda til haga að ekki sé byrjað á núlli í viðræðunum. Þá verður fjallað um atvinnuleysi hér á landi en atvinnulausum íslenskum ríkisborgurum hefur fjölgað mikið síðasta árið. Kvikmyndahátíðin RIFF var sett í gær og var opnunarmyndin heimildamynd um för Jons Snorra upp á tind fjallsins K2. Rætt verður við hátíðarstjórnanda í fréttum. Í íþróttum verður fjallað um Olís-deild karla í handbolta þar sem fram fór Hafnarfjarðarslagur í gær sem og spennandi leiki í Bestu deild kvenna í kvöld. Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Endurskoða samning SÁÁ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Banna búrkur og níkab Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Sjá meira