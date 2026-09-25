Innlent

Gæslu­varð­hald fram­lengt yfir þremur

Birgir Olgeirsson skrifar
Lögregla fylgir sakborningi úr Héraðsdómi Reykjavíkur að kvöldi 22. september eftir að fjöldi manns hafði verið handtekinn um morguninn í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti.
Lögregla fylgir sakborningi úr Héraðsdómi Reykjavíkur að kvöldi 22. september eftir að fjöldi manns hafði verið handtekinn um morguninn í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti. Vísir/Viktor Freyr

Þrír af þeim sex sem voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald eftir aðgerðir lögreglu á þriðjudag verða áfram í haldi. Tveir verða þar til 2. október og sá þriðji til 28. september.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu staðfesti þetta við Vísi í dag. Hún fór ekki fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir hinum þremur.

„Rannsókn málsins miðar ágætlega, en ekki er hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu,“ segir í svari lögreglu.

Sautján handteknir sama dag

Alls voru sautján manns handteknir 22. september. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudagsins 25. september. Í frétt Vísis frá því í gær kom fram að þeir væru allir í einangrun. Hinir ellefu voru einnig handteknir þennan dag.

Lögregla gerði húsleitir á nokkrum stöðum og lagði hald á peninga og fíkniefni. Samkvæmt heimildum Vísis rannsakar hún einkum sölu fíkniefna og peningaþvætti.

Framkvæmdastjóri BL og Atli meðal handtekinna

Framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL var meðal þeirra sem voru handteknir. Hann var leiddur af vinnustaðnum í fylgd lögreglu en sneri þangað aftur síðar sama dag. BL leysti hann tímabundið undan vinnuskyldu. Fyrirtækið segist sjálft enga aðkomu eiga að málinu.

Atli Freyr Fjölnisson var einnig handtekinn 22. september á Litla-Hrauni, þar sem hann sat þegar í gæsluvarðhaldi vegna Straumsvíkurmálsins. Níu menn, þar á meðal Atli, eru ákærðir í því máli, sem snýst um innflutning á 106 kílóum af kókaíni með skipi frá Brasilíu í júní.

Lögreglumál

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